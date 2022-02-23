Кінологи розказали херсонським школярам як працюють зі службовими собаками

Вони виховують, дресирують собак, працюють з ними і товаришують. Кінолог – професія, яка готує собак для виконання різних завдань у різних службах. У День кар’єри, який пройшов у Херсонській гімназії №1, кінологи-митники розказали про тонкощі своєї спеціальності і показали, як вони працюють у парі з собакою.

Які обов’язки у митників і як службові собаки знаходять наркотики та зброю третьокласникам розказує начальник кінологічного відділу митниці в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі Олександр Лясковець.

"До наших обов’язків входить боротьба з контрабандою, тобто з людьми, які переміщують через кордон нашої держави зброю та наркотики", - каже кінолог.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Свою роботу показує бельгійська вівчарка – двадцяти місячний Хазар. Йому потрібно знайти банку з наркотиками.

День кар’єри, розказує класна керівниця Олена Богдалова, у гімназії проводять для того, щоб учні побачили професію із середини. До цього зустрічі були з логопедом і адвокатом.

"Ми потихеньку знайомимось із різними професіями. Обговорюємо, які людські якості для певної професії потрібні, щоб більше вчити, щоб опанувати певну професію. Зараз діти побачили, чого можна досягти у цій професії. Ми повинні бачити результат. Це дуже важливо і корисно", - каже класна керівниця.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Зустріччю задоволені і діти, і митники.

"Мене зацікавив сам Хазар. Він був слухняний, але водночас грайливий", - каже учениця Арина.

"З Хазаром я знайомий дуже давно. Хазар дуже любе пограти, веселий, але коли треба працювати, він дуже серйозний", - говорить учень Єгор.

"Діти люблять тварин і дорослі люблять тварин. Думаю, що хтось може стати у майбутньому кінологом чи навіть митником", - каже Олександр Лясковець.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Дозволили дітям зфотографуватися і погладити Хазара.

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