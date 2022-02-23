В Івано-Франківську інвестори дев’ятьох житлових комплексів будівельної компанії M Group Development організували акцію під адміністративним будинком. Люди прийшли до міського голови з проханням вплинути на забудовника, який припинив роботи на об’єктах та не здає будинки в експлуатацію, розповіла кореспондентці Суспільного учасниця ініціативи Мар’яна Зварич.

Що кажуть інвестори

У 2019 році франківець Ігор Якимчук купив у житловому комплексі "Престиж таун", спорудженням якого займається компанія M Group Development, дві однокімнатні квартири. Відповідно до договору, забудовник повинен був здати дім в експлуатацію у 2021 році, однак у серпні минулого року роботи тут припинилися, каже чоловік.

"Ми зібралися з інвесторами "Престижу" — була створена окрема група у Viber. Ми пішли в офіс, щоб дізнатися, в чому проблема. Зустрічалися декілька разів, нам завжди обіцяли, що все буде добре, що будівництво відновлять через два тижні. Потім цей термін переносили ще на два тижні й так далі. Нічого не відбувалося", — розповідає Ігор Якимчук.

Фото: Суспільне Карпати Будинок компанії M Group Development

Іванофранківка Мирослава Купніцька з чоловіком працювали у Лондоні 16 років.

"Ми придбали три квартири — дві двокімнатні й одну однокімнатну для дітей. На цей час будівництво стоїть так, як і стояло. Ми прийшли до міської ради для того, щоб, можливо, рада, пан Марцінків нам допомогли достукатися хоч у якісь двері, бо офіс замкнутий, жоден телефон не відповідає. І ми з тією надією живемо, що ми кудись достукаємося", — каже Мирослава Купніцька.

Мар’яна Зварич розповідає, що у 2014 році повністю оплатила вартість квартири у житловому комплексі "River Park 2". Будинок дотепер не здали в експлуатацію, хоча, за договором, будівельна компанія M Group Development повинна була зробити це у першому півріччі 2017 року.

"На той час квадратний метр коштував 335 доларів. Квартира вартувала 425 тис. грн. Збудована тільки коробка без комунікацій. Як виявляється, деякі дозволи є, технічні умови деякі є, але, як кажуть нам, вони не до кінця дороблені. На контакт офіс з нами не виходить", — каже Мар’яна Зварич.

Що сказали інвесторам у міськраді

Під час акції до людей вийшов міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків і пояснив свою позицію.

"Міська рада надавала певні документи, бо люди до нас приходили й запитували, чому ми не даємо їм дозволи. Ми підготували усі необхідні документи для будівництва, щоб не було звинувачень, що ми стримуємо їм будівництво", — каже Марцінків.

Фото: Суспільне Карпати

Також міський голова порадив людям кооперуватися.

"Рішення — тільки одне: створювати в кожному будинку на зразок кооперативу і добудовувати разом. Ми, що зможемо, – допоможемо. У тих, що є лише фундамент, — не знаю. Тут уже треба буде вирішувати", — порадив Руслан Марцінків.

Частина мітингарів пішла на сесію міськради. Там вони зачитали звернення до Руслана Марцінківа з проханням організувати перевірку компанії M Group Development щодо дотримання законодавства. Міський голова доручив заступниці Вікторії Сусаніній назначити зустрічі із представниками інвесторів від кожного будівельного комплексу, де забудовник припинив роботи.

Три кримінальні провадження

Речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк кореспондентці Суспільного повідомила, що на акцію прийшли приблизно 150 людей. За її словами, зараз поліцейські розслідують три кримінальні провадження щодо M Group Development.

"Два — за фактами вчинення шахрайських дій, одне — щодо ухилення несплати податків. Ці кримінальні провадження наразі перебувають на стадії досудового розслідування", — сказала Тетяна Іванюк.

Фото: Суспільне Карпати

За даними порталу YouControl, співзасновниками компанії M Group Development є Іван та Оксана Мельники. Номер, який там вказаний, недійсний. За номерами, які вказані на сайті підприємства, відсутній зв’язок. Офіс – замкнутий, тому Суспільне не змогло зв’язатися із представниками компанії, щоб дати їм можливість прокоментувати ситуацію.

Адвокат радить

Адвокат Василь Гедзик каже, що люди, які купують житло на етапі його будівництва, повинні розуміти, що це — ризик. Він радить просити підприємця показати дозвільні документи на будівництво та оренду землі. За словами адвоката, у законодавстві не прописаний механізм притягнення до відповідальності за порушення термінів здачі в експлуатацію будівлі, якщо компанія сама це не зазначила в договорі.

"Людина, яка придбала квартиру, може звернутися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав з цим забудовником на тих підставах, що він не виконав своє зобов’язання, а людина своє виконала. У такому випадку людина може отримати рішення суду про розірвання договору і про стягнення тих грошей, які вона інвестувала у будівництво з такого забудовника", — каже Василь Гедзик.

З його слів, якщо підприємець не здав вчасно будинок в експлуатацію, інвестори також можуть звертатися до суду про стягнення моральної шкоди.

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