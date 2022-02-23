Заміна газу: у Рівному офіційно запустили котельню на біомасі

У Рівному 23 лютого запустили котельню, яка працює зі спалення біомаси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії "Укртепло" Іван Надєїн. Згідно з його словами, котельня дає змогу обігріти близько чверті міста, не використовуючи для цього природний газ.

За інформацією Івана Надєїна, ця котельна на вулиці Макарова у Рівному – найбільша серед тих, які працюють на відновлюваних джерелах енергії у Західній Україні.

"Її потужність 20 МВт. Вона забезпечить повністю мікрорайон “Ювілейний” і майже 20-25% всього міста, дає змогу відмовитись від природного газу. Кожен заміщений кубометр газу – це куля в бік агресора, тому кожен на сьогодні має зробити все, що від нього залежить, аби зупинити агресію проти України", – сказав Іван Надєїн.

В опублікованому відео він уточнив, що з труби котельні йде білий, відфільтрований дим, а щепа подається до бункера автоматично. Також засновник кампанії зазначив, що її запуск – це частина проєкту "Зелений перехід. Рівне".

Що відомо

Про перехід більшості котелень на альтернативне паливо у Рівному заговорили ще у 2020 році. У листопаді 2021 Іван Надєїн озвучив плани перевести на таке паливо щонайменше 60% котелень міста задля підвищення енергетичної незалежності обласного центру.

Котельня на Макарова — друга за рахунком. Її змонтувало "Рівнетеплоенерго" за інвестиційні кошти. Старі котли не демонтовували, вони працюють у резервному режимі та підсилюватимуть роботу нових в найхолодніші дні. Такі ж планують встановити у котельнях на вулицях Будівельників та Князя Володимира.

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