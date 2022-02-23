У Полтаві реконструюють котельню підприємства "Полтаватеплоенерго" на вулиці Квітучій. Це, зокрема, для того, аби збільшити потужність та опалювати будинки у 109-му мікрорайоні міста, говорить Суспільному технічний директор установи Володимир Пасічко.

Реконструкцію розпочали в січні 2022 року, а завершити планують до 1 жовтня. На роботи потрібно приблизно 34 мільйони гривень. Їх проситимуть з обласного та місцевого бюджетів, говорить технічний директор "Полтаватеплоенерго" Володимир Пасічко.

"Минулого року на рівні керівництва області, облдержадміністрації, міста було ухвалене рішення про проведення цієї реконструкції. Ми запроєктували сучасне обладнання, воно буде працювати в повністю автоматизованому режимі, з високим коефіцієнтом корисної дії, з меншими викидами шкідливих речовин", – додає Володимир Пасічко.

Фото: Суспільне Полтава Котельня "Полтаватеплоенерго", потужність якої планують збільшити вдвічі

Нині котельня обслуговує помешкання приблизно 5,5 тисяч полтавців. Іще стільки ж жителів 109-го мікрорайону отримували від неї тепло на початку двох опалювальних сезонів.

"В існуючому стані ця котельня не може забезпечити повністю теплом 109-ий мікрорайон. Для цього необхідно виконати її реконструкцію та збільшити майже вдвічі її теплову потужність. В першу чергу це стосується котлів, які вже виготовлені, знаходяться на території України, і в березні ми очікуємо їх постачання. Десь в березні почнемо демонтаж частини котлів, тих, які вже не будуть використовуватися за теплої погоди", – розповідає технічний директор підприємства "Полтаватеплоенерго" Володимир Пасічко.

Фото: Суспільне Полтава Ремонтні роботи котельні "Полтаватеплоенерго"

У котельні працювали будівельники. Приміщення готують до встановлення нового обладнання.

"Були проведені ремонтні роботи, такі, як штукатурка, заміна підлоги, залиття бетоном, замінені баки підживлювальні", – каже працівник підприємства "Полтаватеплоенерго" Богдан Гапонов.

"Що торік топили добре, що цього (року – ред.). Скарг немає. Відкривали навіть балкони, вікна", – каже полтавець Павло Голуб.

Що відомо:

Опалювати будинки у полтавському 109-му мікрорайоні мала б котельня підприємства "Полтаватепло", яке для цього створила міська рада. Як раніше повідомляв голова громади Олександр Мамай, нині котельня подає тепло востаннє. Це тому, що територію планують використати під будівництво.

Читайте також: