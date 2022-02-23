Рівнян вчать надавати домедичну допомогу. Як долучитися до тренінгу

У Рівному працівників міських служб та управлінь навчають, як діяти у критичних ситуаціях та надавати домедичну допомогу. Тренінг на базі медичної академії триває вісім годин, усього його мають пройти близько 700 бюджетників міста. Долучатись до навчань можуть усі охочі рівняни.

У медакадемії в середу, 23 лютого, працівники міського управління культури та парку Шевченка вчилися запускати серце та зупиняти кровотечі.

Фото: Суспільне Рівне

Олександр Чейпиш – завідувач відділу дозвілля парку Шевченка. На курсі з домедичної допомоги під керівництвом інструкторів вдосконалює навички непрямого масажу серця.

"Я прийшов поглибити свої знання. Зараз можливе військове вторгнення, нікого це не залишить обабіч, тому треба знати, що робити. Інструктори класно все пояснюють, є чудові манекени, з якими можна працювати", – розповідає працівник парку.

Фото: Суспільне Рівне

У класі поруч Андрій Єфіменко вчиться накладати турнікет. Про можливість безплатно пройти цей тренінг, розповідає підприємець, дізнався з соцмереж.

"Я прийшов сюди, щоб чомусь навчитись. Я вважаю себе свідомим громадянином і розумію, що у такій ситуації, яка у нас в країні зараз складається, на жаль, брак цих знань може коштувати чийогось, а, можливо, і мого життя", – каже підприємець.

Навчаються курсанти на базі симуляційного центру Рівненської медакадемії, тут для цього є пристрої та манекени. Теорія і практика домедичної підготовки триває вісім годин. 23 лютого, окрім працівників парку, тут навчалися й представники міського управління культури.

"Учимо правильно працювати в критичних ситуаціях – накладання джгута і турнікета, абдомінальні поштовхи, тобто прийом Геймріха. Зазвичай ми губимось, ми думаємо – швидка допоможе. Але за той час, поки приїде швидка, вже може бути пізно", – каже волонтер Рівненської медакадемії Кирило Левчук.

Фото: Суспільне Рівне

За роботою тренерів та курсантів в окремій кімнаті слідкує інструктор.

"Важлива реакція курсантів: як вони спостерігають за роботою, їх емоції, мені здається, найголовніше у цій роботі. Якщо я бачу якісь помилки, я можу зупинити або підказати, або сам навіть туди піти. В нас дуже добра комунікація", – розповідає інструктор симуляційного центру Валерій Оксюта.

З різних служб Рівного навчання проходитимуть близько 700 людей, – каже ректор Рівненської медакадемії Ростислав Сабадишин.

"Це програма започаткована мером міста. Був виділений список служб, їх є значна кількість, яким необхідно пройти цю підготовку. Ми розуміємо, в якому стані зараз знаходиться наша країна, що відбувається, яку загрозу нам несе зараз ворог і зараз необхідно відшліфувати ці знання до автоматизму", – додав Ростислав Сабадишин.

Тренінг — безкоштовний. Зі слів ректора медакадемії, курс з домедичної підготовки пройшли близько 300 працівників міських служб та управлінь. Можуть зробити це і усі охочі рівняни, для цього потрібно заповнити спеціальну форму.

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