На Харківщині за стрільбу у поїзді засудили офіцера Держспецзв’язку

Лозівський міжрайонний суд Харківщини оголосив вирок старшому офіцеру Держспецзв’язку, який у квітні 2021 року відкрив стрілянину у поїзді "Костянтинівка-Київ".

Чоловіка визнали винним та засудили до чотирьох років ув'язнення з позбавленням звання капітана, у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил 23 лютого.

"Прокурори у суді довели, що у квітні 2021 року військовий, перебуваючи у потязі "Костянтинівка-Київ" у стані алкогольного сп’яніння, вчинив стрілянину з ввіреної йому вогнепальної зброї в купе. Внаслідок чого, рух потягу було зупинено. Зловмисник не реагував на законні вимоги працівників поліції відчинити двері купе. При цьому він погрожував правоохоронцям вбивством із застосуванням вогнепальної зброї", — сказано у повідомленні.

Вирок не набрав сили, у чоловіка ще є можливість його оскаржити.

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