На Харківщині після наказу Зеленського розпочався призов резервістів

Військовозобов'язані Харківської області, які перебувають у резерві, 23 лютого почали отримувати оповіщення про явку до військкоматів.

Про це Суспільному повідомив комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап.

"Призивають в першу чергу резервістів, всіх резервістів — це військовозобов'язані, які проходили військову службу. Тобто займаємось призовом лише тих, які мають досвід військової служби — строкової або служби під час мобілізації, за контрактом — всі вони перебувають у резерві. Згідно з наказом президента, почали сьогодні оповіщення. Виклик, проходження медичної комісії, далі — відправка до підрозділів. Відправлення ще не було, можливо, буде із завтрашнього дня чи післязавтра", — розповів комісар.

Точну кількість резервістів на Харківщині Арап не назвав, проте зазначив, що йдеться про "тисячі людей". За наказом президента, резервістів призиватимуть на строк до 365 днів.

За його словами, за резервістами зберігається робоче місце та заробітна плата. Також вони отримуватимуть грошове забезпечення як військовослужбовець відповідно до посад. Ті, хто не був працевлаштований, отримуватимуть грошове забезпечення військовослужбовця та мінімальну заробітну плату.

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