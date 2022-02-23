Надзвичайний стан на Полтавщині: на які обмеження очікувати жителям регіону

Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей – Донецької та Луганської, де діє ООС. Про це 23 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Це рішення ще має підтримати Верховна Рада України. Надзвичайний стан вводитимуть на території усієї країни на 30 днів.

Олексій Данілов сказав, що рішення про посилення заходів і обмежень в рамках надзвичайного стану ухвалюватиме місцева влада залежно від ситуації в кожному окремому регіоні.

Про обмеження, які діятимуть на Полтавщині, розповів 23 лютого т.в.о. голови ОДА Дмитро Лунін під час брифінгу в обласній адміністрації. Це, зокрема:

діятиме посилений контроль в’їздів\виїздів із території міст та областей;

може обмежуватися рух транспортних засобів та їхній огляд;

заборонять проводити масові заходи та страйків;

Комендантську годину не вводитимуть до ухвалення відповідного рішення.

Також у регіоні діятиме оперативний штаб.

«В області уже створюється оперативний штаб. Очолить його я (Дмитро Лунін – т.в.о. голови Полтавської ОДА – ред.). До складу входять мер обласного центру, голови райдержадміністрацій, керівництво Служби безпеки, ДСНС, Нацполіції, прокуратури, командир бригади тероборони та командир батальйону тероборони, керівник Нацгвардії, голова обласної ради, керівництво ключових громад. Вже сьогодні (23 лютого – ред.) штаб проведе своє перше засідання. Наше завдання – максимально сприяти військовим», – повідомив Дмитро Лунін.

Згідно з законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», надзвичайний стан може тривати до двох місяців. За необхідності його можуть продовжити на 30 днів або ж припинити достроково.