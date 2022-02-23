В одеських дитячих садочках з'явилися вільні місця – департамент освіти

В усіх районах Одеси є вільні місця у закладах дошкільної освіти. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Чиновниця зазначила, що за останні п'ять років черга до одеських садочків скоротилась з 12,5 тис. до 1,1 тис. дітей. Протягом 2021 року в Одесі створили понад 400 нових місць.

"Вперше за останні десятиріччя в нас є вільні місця в садочки. Ми зібрали для батьків інформацію про вільні місця станом на сьогодні. Якщо Вам підходить садочок – телефонуйте до відділу освіти вашого району", – розповіла Олена Буйневич.

Для того, щоб перевірити наявність вільних місць у дитячому садку, потрібно переглянути розділ на сайті департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

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