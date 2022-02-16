У "Вікні життя" одеського пологового будинку залишили немовля

15 лютого у "Вікні життя" одеського пологового будинку залишили дитину. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Працівники пологового будинку №5 на вулиці Маршала Говорова, 28, відреагували на сигналізацію. Вони знайшли у спеціальному боксі новонародженого хлопчика. Його перевдягли та передали медикам.
За даними мерії, немовля перебуває у задовільному стані та важить 3 250 г. Разом із хлопчиком залишили дитячі речі та записку.
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