У "Вікні життя" одеського пологового будинку залишили немовля

15 лютого у "Вікні життя" одеського пологового будинку залишили дитину. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Працівники пологового будинку №5 на вулиці Маршала Говорова, 28, відреагували на сигналізацію. Вони знайшли у спеціальному боксі новонародженого хлопчика. Його перевдягли та передали медикам.

За даними мерії, немовля перебуває у задовільному стані та важить 3 250 г. Разом із хлопчиком залишили дитячі речі та записку.

Читайте також

Влітку 2020 року у "вікні життя" пологового будинку № 7, що на вулиці Космонавтів, 11/13 в Одесі, залишили новонародженого хлопчика

На Одещині жінка не може забрати дітей з центру соціально-психологічної підтримки

Жили "в нелюдських умовах". В Одесі з сім'ї забрали двох дітей

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області