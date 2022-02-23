МЗС Китаю заявило, що Тайвань "не є Україною" і завжди був частиною КНР

Міністерство закордонних справ Китаю зробило заяву про те, що Тайвань "не є Україною" і завжди був частиною Китаю. Раніше президентка Тайваню Цай Інвень вимагала підвищити пильність над кризою у Східній Європі, пише Reuters.

"Тайвань – це не Україна. Тайвань завжди був невід’ємною частиною Китаю. Це незаперечний юридичний та історичний факт", – зазначила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

У Пекіні відкидвають будь-який зв’язок між питаннями України та Тайваню, адже Китай вважає союзника США Тайвань своєю територією і називає його провінцією, яка відкололася, а не незалежною державою.

"Фундаментально різні з погляду геостратегії, географічного оточення та важливості міжнародних ланцюжків постачання. Однак перед зовнішніми силами, які намагаються маніпулювати ситуацією в Україні та вплинути на моральний дух тайванського суспільства, всі урядові підрозділи мають бути більш пильними щодо когнітивної війни", – прокоментувала президентка острівної держави.

Що відомо

20 липня пресслужба МЗС Литви заявила, що Тайвань відкриє своє представництво у країні й розпочне його роботу цього літа. У Вільнюсі вже очікують на прибуття керівника офісу з Тайбею і також сподіваються відкрити своє представництво у Республіці Китай восени.

У відповідь Міністерство закордонних справ КНР запропонувало Литві відкликати свого посла у Пекіні та заявило, що також відкличе посла з Вільнюса.

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