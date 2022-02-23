У Миколаєві підтримали рішення про зберігання резерву палива

На засіданні виконкому Миколаївської міської ради 23 лютого погодили рішення про зберігання на деяких підприємствах міста резервного палива.

За клопотанням начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександра Герасімені, резервні 400 літрів бензину та 600 літрів дизельного палива будуть зберігатись у комунальному підприємстві "Миколаївкомунтранс" на безоплатній основі.

"На сьогодні п'ять тонн бензину зберігається на підприємстві "Миколаївводоканал", тонна паливо-мастильних матеріалів буде зберігатись на "Миколаївкомунтрансі" і збільшена кількість дизельного пального на міському водоканалі для організації найбільш ефективного використання у випадку перебоїв з паливо-мастильними матеріалами", — розповів Олександр Герасіменя.

Рішення підтримали 18 членів виконкому.

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