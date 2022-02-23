На Хмельниччині за минулу добу, 22 лютого, 1173 жителі області отримали позитивний тест на виявлення коронавірусної інфекції. Одужали від недуги ще 2643 людини. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 17 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу медпрацівники провели 1596 досліджень методом ПЛР, 65 – методом ІФА, 760 – тест на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

681 – Хмельницький район;

202 – Шепетівський район;

290 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні, з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, перебуває 26539 людей: 1135 лікується стаціонарно, 25404 – амбулаторно. З них 2147 – діти, 590 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 38,4%. В лікарнях перебувають 1135 хворих, 74 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 200409 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 14433 – діти, 7521 – медпрацівники. Одужали від хвороби 170177 людей (84,9% від підтверджених випадків), з них 12285 – діти, 6889 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області - 3693.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 23 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 120886; з них лікуються – 19260; одужали – 99696; летальних – 1930

Шепетівський район: всього випадків – 36797; з них лікуються – 3731; одужали – 32312; летальних – 754

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 42726; з них лікуються – 3548; одужали – 38169; летальних – 1009

Що відомо