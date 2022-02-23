У Кривому Розі пройшов мітинг за узаконення автономного опалення

У Кривому Розі під стінами міськради пройшов мітинг в підтримку петиції щодо узаконення автономного опалення. За підрахунками Суспільного, зібралося близько 20 людей.

Авторка петиції Олена Рибка каже: просить міськраду сприяти у вирішенні питання із визнанням актів про відключення абонентів від централізованого опалення. Також вимагає, аби абонентів, які підключили автономне опалення, не змушували сплачувати за послуги з теплопостачання підприємству “Криворіжтепломережа”.

Суспільне Дніпро Під стінами Криворізької міськради зібралися близько 20 людей

Учасниця мітингу Ірина Балахтар розповіла, що у 2006 році її мати встановила автономне опалення. Після її смерті, у 2013-ому, жінка отримала квартиру та автономку у спадок.

"Маю усі дозвільні документи, але продовжую отримувати платіжки від теплопостачальника ДТ "Теплоцентраль". На сьогодні маю борг у 36 тис.гр, який нарахували з 2013-го року, оскаржую його у суді. Крім цього, з моєї пенсії утримано судовими виконавцями 15 тисяч гривень як борги за період з 2006-го по 2013-ий, нараховані моїй матері, про які вона не знала, бо жодних повідомлень не утримувала", - говорить Ірина.

За її словами, теплопостачальна компанія вважає незаконним вже встановлене автономне опалення. Криворіжанка неодноразово зверталася до міськради щодо узаконення автономки, але комісія, яка зобов'язана виконати таку процедуру, їй відмовляє.

Рішення щодо узаконення автономного опалення мають розглянути на сесії Криворізької міськради 23 лютого.

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