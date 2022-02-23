Вину чоловіків, які побили до смерті свого знайомого, довели в апеляційному суді. Про це повідомляється на сайті Сумської обласної прокуратури.

Апеляційний суд Харкова 16 лютого 2022 року залишив без змін вирок Ковпаківського районного суду. Тоді трьох обвинувачених чоловіків засудили до 13 років за ґратами.

У суді прокурор довів, що подія сталась 28 квітня 2016 року в місті Ворожба Білопільського району. Тоді чоловіки зустрілись на подвір’ї приватного будинку. Поруч у гаражі їхній знайомий ремонтував свою машину. Чоловіки розпивали алкоголь. Між чоловіком, який лагодив автівку, та обвинуваченими розпочалася сварка, а потім і бійка. Потерпілий втік, але обвинувачені змогли його наздогнати та побили. Експертиза встановила, що 41-річному потерпілому завдали близько 60 ударів.

У суді обвинувачені провину свою не визнали. Проте зібрані докази та висновки експертів дали можливість винести обвинувальний вирок.

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