Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає свою роботу в Україні для підготовки до третього траншу (700 мільйонів доларів) у рамках програми stand-by, передає Reuters.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар сьогодні розпочинає обговорення з владою щодо надання наступного траншу у рамках програми за підтримки Фонду", – ідеться у повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Для українського уряду продовження співпраці з МВФ може заспокоїти ринки, які були просіли через напруженість з Росією. У результаті переговорів очікується виділення 700 мільйонів доларів за програмою МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів.

Він додав, що місія буде проводити свої засідання дистанційно.

24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом у майже 700 мільйонів доларів США.

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