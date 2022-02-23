Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає свою роботу в Україні для підготовки до третього траншу (700 мільйонів доларів) у рамках програми stand-by, передає Reuters.
"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар сьогодні розпочинає обговорення з владою щодо надання наступного траншу у рамках програми за підтримки Фонду", – ідеться у повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.
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Для українського уряду продовження співпраці з МВФ може заспокоїти ринки, які були просіли через напруженість з Росією. У результаті переговорів очікується виділення 700 мільйонів доларів за програмою МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів.
Він додав, що місія буде проводити свої засідання дистанційно.
24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом у майже 700 мільйонів доларів США.
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