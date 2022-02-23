22 лютого, внаслідок артилерійського обстрілу селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області загинув 51-річний військовослужбовець Ігор Слівка з Могилева-Подільського, що на Вінниччині.
Про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільської громади.
Вінничанин отримав осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Травми виявились несумісні з життям.
Чоловік був бойовим медиком у 53-й окремій механізованій бригаді. У ЗСУ служив за контрактом із квітня 2017 року.
З выйськовослужбовцем попрощаються 25 лютого в Могилевы-Подільському.
Читайте також
На Вінниччині прощаються з військовослужбовцем Денисом Кононенко