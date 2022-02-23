У справі вбивства Кирила Тлявова проведуть ще одну експертизу

21 лютого у Переяславському міському районному суді відбулося чергове засідання у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Суддя ухвалив рішення про проведення додаткових слідчих дій — у справі проведуть повторну балістичну експертизу.

Про це повідомляє Суспільне.

Віктор Чевгуз — адвокат одного з обвинувачених Івана Приходька, заявив клопотання про проведення ще однієї балістичної експертизи. За словами Чевгуза, попереднє дослідження провів не фахово Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. До того ж експертиза не відповідає на головне питання: хто з чотирьох обвинувачених влучив у хлопчика? “Я розумію, що родині хлопчика хочеться “стратити-помилувати”. Кого? Обвинувачених четверо, а куля то одна. Влучив у хлопчика один. І один повинен і відповідати”, — сказав Віктор Чевгуз. Проводити нову експертизу будуть більш поглиблено, розказав Суспільному прокурор Сергій Самчук:

“На даний час експерти ознайомилися з матеріалами справи і попросили про додаткові. Це уточнюючі питання щодо зросту (точного — ред.) деяких обвинувачених. Зараз у справі вказані середні показники, є анкета, де вказуються показники від і до. Для більш точного результату необхідні точні дані, сьогодні ми відповідне рішення прийняли”.

За словами бабусі Кирила Тлявова, Олександри — сторона захисту хоче, щоб експерти визначили: куля влучила у хлопчика напряму чи був рикошет. З слідчого ізолятора де тримають Івана Приходька, каже бабуся, суд попросив надати дані зросту обвинуваченого. Але виявилося, що там точних данних немає — параметри зросту вказані приблизні, від і до. “І тепер суд постановив, щоб ДБР прриїхали в СІЗО і поміряли зріст Приходька. Це взагалі дурдом. Чевгуз затягує справу. Він хоче довести, що це не Іван (Приходько — ред.) убив дитину. Бо тільки Івану інкримінують вбивство з необережності. Виходить дитину вбили, а він хоче довести, що ніхто не вбив”, — говорить Олексндара Тлявова.

Наступне засідання у справі відбудеться 20-го березня. Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув від вогнепального поранення в травні 2019-го. За даними слідства, четверо людей, двоє з яких поліцейські, стріляли по пляшках із вогнепальної зброї. Одна з куль зрикошетила і влучила хлопчикові в голову. За кілька днів він помер у лікарні. Жоден із підозрюваних своєї вини не визнав.

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