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У Сумах мітингують колишні працівники заводу Фрунзе
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У Сумах мітингують колишні працівники заводу Фрунзе

Юлія Марковська
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У Сумах мітингують колишні працівники заводу Фрунзе Суспільне Суми

Зранку 23 лютого на Майдані Незалежності зібралося близько двох десятків колишніх працівників заводу. Люди вийшли з плакатами "Це геноцид" та "Владі ганьба за бездіяльність". Вимагають виплати заборгованості по заробітній платі.

У Сумах мітингують працівники заводу ФрунзеСуспільне Суми

"Ми — ті, які працювали на цьому підприємстві, не дивлячись на всі труднощі. Не звільнилися, не повтікали, а продовжували працювати. Тепер ми, на вашу думку, не дуже потребуємо наших грошей?" — сказано у заяві працівників заводу.

Колишнім працівники Сумського НПО вже кілька років не гасять борги із заробітної платні.

Після мітингу люди рушили на засідання сесії Сумської міської ради.

Доповнюється....

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