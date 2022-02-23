У Сумах мітингують колишні працівники заводу Фрунзе

Зранку 23 лютого на Майдані Незалежності зібралося близько двох десятків колишніх працівників заводу. Люди вийшли з плакатами "Це геноцид" та "Владі ганьба за бездіяльність". Вимагають виплати заборгованості по заробітній платі.
Суспільне Суми
"Ми — ті, які працювали на цьому підприємстві, не дивлячись на всі труднощі. Не звільнилися, не повтікали, а продовжували працювати. Тепер ми, на вашу думку, не дуже потребуємо наших грошей?" — сказано у заяві працівників заводу.
Колишнім працівники Сумського НПО вже кілька років не гасять борги із заробітної платні.
Після мітингу люди рушили на засідання сесії Сумської міської ради.
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