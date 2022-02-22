Омбудсман розповів, що має бути в евакуаційному рюкзаку в освітніх закладах

Заклади освіти повинні мати напоготові евакуаційні рюкзаки на випадок небезпечної ситуації, які допоможуть зберегти життя та здоров’я як учням, так і освітянам.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав освітній омбудсман Сергій Горбачов.
"У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров’я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце — до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам закладу освіти доведеться перебувати в укритті — передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у закладі освіти був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", — зазначив посадовець.
За його словами, у школах деяких інших країн наявність евакуаційного рюкзака у кожному класі чи приміщенні групи є обов’язковою. У разі небезпеки вчитель чи вихователь бере такий рюкзак із собою. Окрім того, існують рекомендації щодо необхідних речей для кожного здобувача освіти.
"Керівники закладів освіти також мають підготувати необхідні речі у швидкому доступі", — пояснив Горбачов.
Омбудсман зауважив, що в українському законодавстві поки що немає зобов’язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, однак такі рішення є дуже необхідними.
"Вважаю, що ці рюкзаки мають закуповуватися за бюджетні кошти, але наразі закупити рюкзаки та необхідні речі за кошти державного чи місцевого бюджету закладами освіти та органами управління освітою є малореальним: бюджетні процедури цього не передбачають", — додав він.
Відтак з урахуванням закордонного досвіду омбудсман рекомендує кожному здобувачу освіти рекомендують мати при собі:
- пляшку води;
- батончики;
- записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків;
- сімейне фото (за бажанням);
- комплект змінної білизни та одягу, при цьому він не повинен бути важким.
Класу чи групі варто мати із розрахунку один рюкзак на клас наступні речі:
- рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий)
- декілька чистих аркушів паперу
- ручка, олівець
- блокнот із твердою палітуркою
- ліхтарик(и) та додаткові батарейки до нього/них
- класна аптечка
- маленьке радіо на батарейках + батарейки
- свисток
- вода, стаканчики
- термоковдри (щоб вберегтися від холоду)
- декілька упаковок великих сміттєвих пакетів
- 2-3 маркери
- декілька вінілових перчаток
- мотузка
- маски для всіх дітей
- скотч та ножиці
- відро (бажано складне, замість туалету)
- туалетний папір або рулон паперових рушників
- вологі серветки
- розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету
- мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує декілька портативних інструментів)
- енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.
Адміністрація закладу освіти повинна мати у швидкому доступі (одна сумка чи рюкзак) з наступними речами:
- довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;
- карта закладу освіти, план поверхів;
- план евакуації та план зв'язку (за наявності);
- список працівників закладу освіти з контактами;
- список дітей та розклад занять;
- список контактів батьків дітей (за можливості);
- важливі номери телефонів;
- ручки та блокноти, маркери;
- ключі;
- мегафон (за наявності);
- скотч, ножиці;
- ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика;
- свисток;
- аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;
- аптечка першої допомоги (рекомендації щодо вмісту можна знайти за посиланням).
При цьому омбудсман рекомендує розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти одне одного у ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу.
"Евакуаційний рюкзак класу/групи також може стати в нагоді й під час екскурсій, активного відпочинку класу/групи. Ми щиро вдячні керівникам деяких закладів освіти та управлінь освітою, які вже ініціюють оснащення шкіл, дитсадків, класів і груп евакуаційними рюкзаками, забезпечення здобувачів освіти мінімальним набором. Але поки що немає єдиного переліку речей у таких рюкзаках. Вважаю за необхідне розробити єдині вимоги", — додав Горбачов.
Поради щодо вмісту евакуаційних рюкзаків розроблялися з урахуванням закордонних рекомендацій: Департаменту освіти Оклахоми, а також посібника "Врятуйте дітей — стандартні процедури та правила безпеки для учнів та студентів" Ресурсного центру прав дитини.
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