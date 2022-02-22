Омбудсман розповів, що має бути в евакуаційному рюкзаку в освітніх закладах

Заклади освіти повинні мати напоготові евакуаційні рюкзаки на випадок небезпечної ситуації, які допоможуть зберегти життя та здоров’я як учням, так і освітянам.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав освітній омбудсман Сергій Горбачов.

"У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров’я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце — до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам закладу освіти доведеться перебувати в укритті — передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у закладі освіти був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", — зазначив посадовець.

За його словами, у школах деяких інших країн наявність евакуаційного рюкзака у кожному класі чи приміщенні групи є обов’язковою. У разі небезпеки вчитель чи вихователь бере такий рюкзак із собою. Окрім того, існують рекомендації щодо необхідних речей для кожного здобувача освіти.

"Керівники закладів освіти також мають підготувати необхідні речі у швидкому доступі", — пояснив Горбачов.

Омбудсман зауважив, що в українському законодавстві поки що немає зобов’язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, однак такі рішення є дуже необхідними.

"Вважаю, що ці рюкзаки мають закуповуватися за бюджетні кошти, але наразі закупити рюкзаки та необхідні речі за кошти державного чи місцевого бюджету закладами освіти та органами управління освітою є малореальним: бюджетні процедури цього не передбачають", — додав він.

Відтак з урахуванням закордонного досвіду омбудсман рекомендує кожному здобувачу освіти рекомендують мати при собі:

пляшку води;

батончики;

записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків;

сімейне фото (за бажанням);

комплект змінної білизни та одягу, при цьому він не повинен бути важким.

Класу чи групі варто мати із розрахунку один рюкзак на клас наступні речі:

рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий)

декілька чистих аркушів паперу

ручка, олівець

блокнот із твердою палітуркою

ліхтарик(и) та додаткові батарейки до нього/них

класна аптечка

маленьке радіо на батарейках + батарейки

свисток

вода, стаканчики

термоковдри (щоб вберегтися від холоду)

декілька упаковок великих сміттєвих пакетів

2-3 маркери

декілька вінілових перчаток

мотузка

маски для всіх дітей

скотч та ножиці

відро (бажано складне, замість туалету)

туалетний папір або рулон паперових рушників

вологі серветки

розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету

мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує декілька портативних інструментів)

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Адміністрація закладу освіти повинна мати у швидкому доступі (одна сумка чи рюкзак) з наступними речами:

довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;

карта закладу освіти, план поверхів;

план евакуації та план зв'язку (за наявності);

список працівників закладу освіти з контактами;

список дітей та розклад занять;

список контактів батьків дітей (за можливості);

важливі номери телефонів;

ручки та блокноти, маркери;

ключі;

мегафон (за наявності);

скотч, ножиці;

ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика;

свисток;

аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;

аптечка першої допомоги (рекомендації щодо вмісту можна знайти за посиланням).

При цьому омбудсман рекомендує розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти одне одного у ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу.

"Евакуаційний рюкзак класу/групи також може стати в нагоді й під час екскурсій, активного відпочинку класу/групи. Ми щиро вдячні керівникам деяких закладів освіти та управлінь освітою, які вже ініціюють оснащення шкіл, дитсадків, класів і груп евакуаційними рюкзаками, забезпечення здобувачів освіти мінімальним набором. Але поки що немає єдиного переліку речей у таких рюкзаках. Вважаю за необхідне розробити єдині вимоги", — додав Горбачов.

Поради щодо вмісту евакуаційних рюкзаків розроблялися з урахуванням закордонних рекомендацій: Департаменту освіти Оклахоми, а також посібника "Врятуйте дітей — стандартні процедури та правила безпеки для учнів та студентів" Ресурсного центру прав дитини.

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