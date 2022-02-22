Весілля у дзеркальну дату: у Херсоні одружилися 25 пар

22.02.2022 – таку дату для весілля обрали 25 херсонських пар, які зареєстрували свій шлюб у Центральному РАЦСі. З молодятами поспілкувалися кореспонденти Суспільного.

До Центрального РАЦСу черга, охочі укласти шлюб у дзеркальну дату реєструвалися заздалегідь. Весільні церемонії тривають по 20 хвилин. Перерва між ними кілька хвилин, тому часу на інтерв’ю майже не лишається, говорить Валерія Шкарупа, головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

"Сьогоднішній день у нас повністю зайнятий, тому що така дата символічна, вона є магічною для кожної з пар. Навіть жодного вільного місця на сьогоднішній день немає. Намагалися усім приділити якусь увагу. У нас на сьогодні 25 пар. І навіть чотири із них зареєстрували шлюб за скороченим варіантом: пілотний проєкт – шлюб за добу. Ті, які не встигли подати заяву за місячний термін, встановлений законодавством, але встигли розписатися – подати заяву трохи раніше до цієї дати", - каже головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану у м. Херсоні.

Хоча взимку кількість весіль зменшується, у лютому в окремі дати молодят багато, говорить Валерія Шкарупа. Дехто відкладав весілля через пандемію. Схожа ситуація була 12-го та 20-го лютого, коли у даті співпало багато двійок, а також 14-го у день закоханих. Олена та Вадим одружуються сьогодні та говорять, що в прикмети не вірять.

"Ніякого особливого значення не мала дата. Ми давно планували одружитися і ось потрапили на таку чарівну дату. Легкість, радість, щастя", - каже наречена Олена Мут

Олександр та Ірина чекають своєї черги. Для весілля спеціально обирали сьогоднішню дату, розповіли молодята.

"Символічна, вона дуже символічна. Все на 22 у нас останнім часом – постійно зустрічаються ці цифри і, звичайно, перевернута дата зустрічається не так часто.+ з нами вона продовжувала жити, навіть на машині ми приїхали – остання цифра – двійка. Ми віримо у весільне кохання", - каже наречена.

Наречена Анна розповіла, що сьогоднішній день має особливе значення для неї та її чоловіка.

"Чисто випадково, знаєте, у нас все, як треба склалося. Ми ось просто думали взимку розписатися, нам випадково друзі підказали цю дату сьогоднішню. Ми прийшли до РАЦСу і хотіли навіть взяти час на три чи чотири ввечері. А нам кажуть – є вільний час на 14.20. У нас так вийшло, що 22.02.2022, ще й о другій годині, 20 хвилин. Мабуть, так карти чудово склалися", - каже Анна.

На чотирнадцяту годину 22 лютого шлюб встигли укласти половина із зареєстрованих пар.

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