Біля намету "Все для перемоги" на площі Свободи відбувся концерт пам'яті загиблих у теракті біля Палацу спорту. На захід зібралися близько сотні людей.

Концерт створений за мотивами проєкту музиканта і письменника Руслана Горового "Так працює пам'ять" пам'яті загиблого у теракті Дані Дідіка, розповів Суспільному співорганізатор заходу Василь Рябко.

Суспільне Харків

На сцені виступають гурти "Папа Карло", "TaRuta", "Село і люди", чотири сольних виконавці та два поети.

"Діти не мусять гинути. І ми мусимо проносити це крізь роки, віки. І щоб пам'ять про цих дітей, патріотично налаштованих дітей, які йшли на початку мирної колони, щоб ми про них не забували, завжди пам'ятали, а на їх прикладі виростало нове і нове покоління", — сказав Суспільному лідер гурту "TaRuta" Євген Романенко.

Суспільне Харків Співачка Яна Заварзіна виступає на концерті пам'яті Дідіка

Артур Коровкін прийшов на концерт з національним прапором: "Враховуючи, яка ситуація склалася, треба показати, що ми сильні, ми єдині, не боїмося нікуди виходити. І що Харків є та буде українським містом. Якщо будемо боятися, це буде тільки на руку ворогу".

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