Вчителі та батьки дітей Путивльської гімназії приїхали 22 лютого до Сум просити не закривати їхній навчальний заклад. Всього було 18 людей, які хотіли зустрітися з головою облдержадміністрації. За словами путивлян, при міськраді створена робоча група з реформування освіти, за висновками якої їхнього навчального закладу вже немає.

За словами батьків учнів, їх влаштовує рівень освіти в гімназії. Інна Балашова — мати семикласниці говорить: "Коли дитина приходить додому, питаю: що там в школі, як справи, з ким ти чи сварилась, чи дружила? Дитина розповідає, що всі з нею дружать, що стосується колективу – всі прекрасні у нас вчителі.”

Ольга Сєрова — багатодітна мати розповідає: "У мене шестеро дітей, троє навчаються в цьому закладі: син у 8-му класі, дві доньки двійнята – у 5-му. Вони в мене перейшли з 1-го нашого ліцею. Діти дуже не хочуть, щоб закривалася ця школа, вони хочуть, щоб вона залишилась, тому що тут вони особистості, вони й співають, і танцюють".

Вчитель української мови Олександр Ходак розповідає, що в школі працює 10 років: "Постійно хтось хоче її закрити. Але я переживаю за своє місто, я вважаю, що не може бути розвитку, якщо щось, десь закривається. Навпаки, треба, щоб відкривалось більше у нашому місті.”

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Після короткого очікування, освітян та батьків прийняла заступниця голови облдержадміністрації. За словами директорки гімназії Тетяни Лепьошкіної, в Путивлі є іще дві великі опорні школи розраховані на тисячу і майже 900 дітей, наповненість яких 50%, їхня гімназія невелика, але заповнена на 87 %.

Директорка зазначила: "Кажуть, для того, щоб зберегти освітню мережу в районі, треба ліквідувати наш освітній заклад. Я, як керівник, стурбована: куди підуть люди, куди повинні йти діти? Враховуючи всю антирекламу, яку проводять нам щороку, контингенту плинності учнів у нас немає".

Чому постало питання закриття гімназії, пояснила начальниця управління департаменту освіти Сумської облдержадміністрації Світлана Бирченко: "Кошти зараз вкладаються — робляться реконструкції їдалень, харчоблоків, оновлюється обладнання кабінетів матеріально-технічне і, в основному ці кошти йдуть на великі заклади, бо ваш заклад, за кількістю дітей, навіть не підпадає під ті субвенції, які надає держава". Жінка зазначила, що у Путивльській громаді не вистачає коштів на гімназію: "Але ми говоримо не тільки про субвенцію державну освітню, вам не вистачає коштів, а у вас же іще з місцевого бюджету фінансуються працівники: технічні, закладів дошкільної освіти й постійно, скільки я пам’ятаю на це не вистачає коштів".

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Рішення про закриття не остаточне, сказала заступниця голови облдержадміністрації Олена Бойко, останнє слово за міськими депутатами, які мають вирішити долю гімназії. І взагалі, звернення не за адресою. Жінка пояснила: "Це виключно компетенція місцевої влади й обласна державна адміністрація жодним чином не може втрутитися в рішення місцевої влади. Передувати остаточному рішенню мають, по-перше, громадські слухання і, по-друге, сесія міської ради". За словами посадовиці, громадські слухання мають відбутися або на цьому тижні, або на наступному і за результати громадських слухань буде винесено відповідне рішення на сесію міської ради.

Голова Путивльської громади Костянтин Гаврильчук телефоном сказав, що звертався до Міністерства фінансів стосовно дотації на виконання Бюджетного кодексу, яким передбачено, що оплату комунальних послуг по середній освіті компенсує держава. Минулого року Міністерство фінансів повідомило його, що Сумська область отримала цю дотацію у розмірі 186 млн грн. Замість коштів, в облдержадміністрації порекомендували скоротити навчальні заклади громади, сказав Костянтин Гаврильчук.

Костянтин Гаврильчук пояснив: "Ми писали й на обласну адміністрацію, і на обласну раду виділити додаткові кошти дотації, ми отримали документ, який був розроблений, я так розумію, іще Хомою, що дотацію отримує громада, в якої коефіцієнт податкоспроможності менше ніж 0,5. Таких громад в Сумській області жодної немає". Також чоловік повідомив, що у 2021 році вони отримали листи від обласної державної адміністрації, у яких було сказано, що мережа закладів освіти в ОТГ не відповідає закону і є можливість її оптимізації.

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