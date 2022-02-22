Глиняні амфори для вина, які важать приблизно пів тонни, виготовляє гончар із селища Опішня Анатолій Шкурпела. Робить це зі своїм батьком. Одну таку посудину родина виготовляє близько трьох місяців. Амфори передають виноробам в Україні та за кордоном.

На гончарному станку у власній майстерні робить посуд для вина гончар із Опішні Анатолій Шкурпела.

Це такий глечик із вузьким горлом, його використовують, коли вино настоюють в квеврі , і його треба подати на стіл, його подають у пляшці з вузьким горлом.

Суспільне Полтава Гончар Анатолій Шкурпела показує як працює з глиною

У його амфорах, каже гончар, винороби створюють вино. Висота найбільшої посудини, яку виготовив, – понад півтора метри.

Зараз ми готуємо глину. Перед тим, як гончарювати, перебиваємо її вручну. Це грудка невелика, невеликі грудки ми перебиваємо вручну. А якщо велика, то вимішуємо глину на столі, бо в руках 20 кілограмів чи 30 не переб’єш.

Суспільне Полтава Вироби з глини від родини Шкурпели

Найбільші амфори гончаря вміщують близько тонни вина. Така посудина важить приблизно 500 кілограмів.

Цю роботу ми тільки місяць ліпили, близько двох місяців вона сохла. Тижнів два поки вона випалювалася, потім охолоняла три дні. Ми також дивилися, щоб температура падала повільно, бо такі роботи можуть пошкодитися.

Суспільне Полтава Олександр Шкурпела, гончар

Гончарству Анатолія навчив його батько Олександр Шкурпела.

Складно одному. Навіть коли глину мелемо, один біля глиноміски, меле глину, другий – складає в погріб. Коли палиться піч, ми міняємося з сином, бо піч кидати не можна, бо десь затухло, десь вогонь більший піднявся, - говорить гончар Олександр Шкурпела.

Амфори родини гончарів є у виноробів в Україні та за кордоном.