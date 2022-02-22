Голові громади на Полтавщині Ігорю Процику зачитали обвинувальний акт у суді

У Полтавському райсуді проголосили обвинувальний акт голові Щербанівської громади Ігорю Процику. Його звинувачують у службовій недбалості. За словами прокурорки Олени Гомлі, Процик підписав акт приймання-передачі щодо отримання обладнання та меблів для приміщення басейну в селі Розсошенці, не перевіривши його наявність.

На засіданні у Полтавському райсуді зачитали обвинувальний акт голові Щербаніської громади Ігорю Процику. Його звинувачують у службовій недбалості. Санкція статті – до 5 років позбавлення волі.

Фото: Суспільне Полтава Прокурорка Олена Гомля

"Не перевірив фактичну наявність обладнання та устаткування, виконання робіт щодо монтування, передбачені кошторисом та проєктною документацією. У ході досудового розслідування встановлено відсутність обладнання та устаткування", – каже прокурорка Олена Гомля.

Ігор Процик своєї вини не визнає, але каже, що один з актів приймання-передачі дійсно підписував.

Фото: Суспільне Полтава Ігор Процик, голова Щербанівської громади

"Устаткування, обладнання та меблі не були придбані підрядником, а відтак і не були встановлені на об’єкті, що перебував у стадії будівництва, оскільки цей акт лише давав підставу замовнику перерахувати кошти підряднику для їх подальшого придбання", –говорить голова Щербанівської громади Ігор Процик.

До повноважень сільського голови не входить перевірка наявності обладнання на таких об’єктах, каже адвокат.

"Він зобов’язаний перевірити використання коштів за цільовим призначенням – це правда. Згідно кошторисно-проєктної документації. Він це перевіряв. Він бував на об’єкті, він витребував документи, вони всі є – від виконавця робіт, підрядника", – каже захисник Ігоря Процика Олексій Козленко.

Під час наступного засідання 25 березня мають заслухати свідків у справі.

Що відомо: