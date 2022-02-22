Аудіозібрання Анатолія і Дар'ї Сассів презентували у сумській бібліотеці

12 тис. аудіокниг доступні для читачів сумської бібліотеки. 22 лютого в міській бібліотечній філії №17 презентували аудіозібрання Анатолія і Дар’ї Сассів. Книги призначені в першу чергу для людей з вадами зору, але взяти їх може кожен охочий.

Олеся Малоштан — волонтерка, читала текст української письменниці Ніни Фіалко для аудіокниги. Жінка розповідає: "Було дуже цікаво спробувати себе, чи вийде в мене. Я почала читати не дуже гарно, і ми переписувались, і не один раз переписувались, бо якщо чесно, текст важкий. Взагалі досвіду такого немає, просто я люблю читати, а це, так би мовити, досвід".

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Спробувати себе в начитуванні книжок запрошують всіх охочий, — розповідає Анатолій Сасса. Спочатку, каже він, диктори не були потрібні – збирання бібліотеки починали з оцифрування радянських записів.

Анатолій Сасса – голова ГО "Ініціативи Слобожанщини" говорить: "Я збирав по всім бібліотекам всієї України, по всій системі УТОС, в кого збереглися книги, це з різних міст. І дуже непогано збереглася от у Ромнах, в системі УТОС, і там вони мені надали російськомовні відцифровані майже всі, а україномовних дуже мало".

Суспільне Суми

Радянську апаратуру, яка б змогла читати старі бобіни, теж збирали по всій українській системі УТОС. Потім виграли грант на закупівлю записувальної апаратури – і почали записувати українських авторів. Тепер, розповідає пані Дар’я, важливо зробити ці книги доступними, адже відвідування бібліотек – це один зі шляхів соціалізації людей з порушенням зору.

Дар’я Сасса – координаторка ГО "Ініціативи Слобожанщини": "Аудіокниги – це основне джерело інформації для людей з порушенням зору. Тобто вони займаються за допомогою аудіокниг самоосвітою, саморозвитком. Ми плануємо записувати аудіоекскурсії, аудіоподкасти".

Філія №17 стала базовою для аудіобібліотеки Дар’ї й Анатолія тому, що тут працює інклюзивне відділення для людей з інвалідністю. Тут подружжя Сассів має офіс своєї громадської організації людей з інвалідністю по зору "Ініціативи Слобожанщини".

Оксана Бобирь – завідувачка бібліотекою-філією №17 зазначила: "Ми дуже тісно співпрацюємо з подружжям Сассів, як з громадською організацією, у нас є навіть загальний клуб, який називається "Інфотека".

Жінка також розповіла, що ця нова послуга для бібліотеки, вона ще є унікальною для Сум взагалі, тому що жодна бібліотека не має такого фонду, як вони. Дізнатися які книги доступні можна за телефоном, пояснили у бібліотеці.

Як сказав Анатолій Сасса, вони готові не тільки надати аудіокниги всім охочим, а й розказати, на чому краще слухати і які застосунки треба завантажити для зручності.

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