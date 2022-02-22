На Рівненщині відкрили перший центр енергоефективності, він діятиме в Рівному за адресою Лермонтова, 5. Там експерти профільних громадських організацій безплатно консультуватимуть чиновників та представників ОСББ, навчатимуть залучати гроші для економії тепла та правильно користуватися програмою держфонду енергоефективності "Енергодім", – розповіла голова ресурсного центру підтримки ОСББ Альона Лапюк.

Центр облаштували з ініціативи обласних чиновників за меценатський кошт. Надалі для стабільної роботи тут налаштовані залучати гранти, – розповіла Альона Лапюк. Також у закладі навчатимуть енергоменеджерів та організовуватимуть зустрічі замовників і виконавців.

"Ми збираємося консультувати голів ОСББ. В нашій команді громадської організації "Ресурсний центр підтримки ОСББ Рівненщини" є хороші флагмани залучення інвестицій в енергоефективності, є люди, які розуміються на "Енергодомі", які можуть надати фахову консультацію. І, власне, цей центр покликаний, щоб ми набрали більших обертів в енергоефективності області", – зазначила Альона Лапюк.

Роботу над реалізацією спеціальної короткострокової триденної програми розпочнуть 23 лютого, – сказала в.о. директора центру підвищення кваліфікації держслужбовців області Тетяна Янчик.

"Цією програмою буде охоплено понад 60 державних службовців та посадових осіб Рівненської області. Навчання буде організоване у двох навчальних групах впродовж трьох днів", – додала Тетяна Янчик.

На програму енергоефективності гроші виділяють місто, область та держава, – розповів представник Програми підтримки фонду енергоефективності України в області Михайло Лук'яник.

"Держава відшкодовує 50% понесених витрат на проєкти, а міська влада – ще тридцять. Обласна комплексна програма відшкодовує відсотки на кредити по залучених коштах. Фактично, ОСББ отримує безвідсоткові кредити під відшкодування 80%", – додав Михайло Лук'яник.

Як повідомляло Суспільне раніше, у 2022 році у Рівному планують утеплити або термомодернізувати удвічі більше будинків, ніж планували. Однак, це залежатиме від активності самих мешканців та участі їх у спільнокошті.

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