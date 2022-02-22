"Школа автентичної поліської вишивки" запрацювала у Житомирі в Домі української культури. Це цикл майстер-класів з вишивання рушників, сорочок та інших речей. Курс розробили, щоб відтворити та зберегти українські народні традиції. Навчатиме вишиванню керівниця цієї школи Оксана Дедюль.

Майстриня розповіла Суспільному, що займається вишиванням понад 15 років. За цей час вона вишила більше 50 різних рушників. Свій досвід хоче передати й іншим людям.

Фото: Суспільне Житомир

Оксана Дедюль каже, що впродовж року планують провести 16 майстер-класів. Розпочнуть курс з вивчення найпростіших стібків.

"У першому блоці майстер-класів ми будемо знайомитися з простими стібками: вперед-позад голкою, штапівка, занизування, качалочки, рушникові заповнення – це те, що потрібно освоїти для початку, аби вишивати рушник, – каже Оксана Дедюль. – Це все я хочу передати людям, навчити їх і далі сама хочу продовжити удосконалювати свою майстерність".

Фото: Суспільне Житомир Оксана Дедюль

Фото: Суспільне Житомир

На перших чотирьох заняттях Оксана Дедюль навчатиме відвідувачів виконувати Поліську вишивку. Жінка каже, що для Житомирщини характерні рушники, вишиті у чорних та червоних кольорах.

"Можна навчитися робити чудові речі, – каже Оксана Дедюль. – Це – штапівка, цьому ми також навчатимемося. Також вивчатимемо техніку риб'яча луска, просо. З-поміж простих технік також мережка, ляхівка – це все використовували на Житомирщині".

Фото: Житомирська міська рада

Оксана Дедюль каже, що вишивати рушники потрібно з гарним настроєм та добрими намірами, тому що такі речі можуть передавати енергетику власникам.

"Можна подарувати комусь, висловити вдячність дорогій людині, – каже Оксана Дедюль. – А можна зробити і рушничок для витирання, оздобити швом, квіточкою – так колись робили і ми можемо використати це і в сучасному житті".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Керівниця управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій розповіла, що майстер-класи проводитимуть впродовж року. Розпочинають з вишивання рушників до Великодня.

"Після того, як ми вишиємо ці рушники, плануємо зробити виставку до Великодня, – каже Ілона Колодій. – Мова йде саме про Великодні рушники, якими покривають паску".

Фото: Суспільне Житомир

"Великодній рушник я планую навчити людей вишивати за місяць, – каже Оксана Дедюль. – І ми це зробимо".

Фото: Житомирська міська рада

Заняття з вишивання рушників до Великодня розпочинають 23 лютого і вони проходитимуть два рази на тиждень. Усі майстер-класи – безоплатні.

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