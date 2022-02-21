У Житомирі до Дня рідної мови провели лінгвістичний квест

21 лютого у Житомирі в обласній бібліотеці для юнацтва провели лінгвістичний квест "Із мови починається людина", з нагоди Дня рідної мови. Про це Суспільному розповіла організаторка квесту Наталія Нетрибійчук.

За її словами, учасники квесту перевіряли свої знання з історії, культури мовлення, правопису, лінгвістичних особливостей різних мов, виконуючи практичні завдання.

"Сьогодні, у День рідної мови, ми хочемо, щоб молодь знала свою мову, вчила її, поважала, любила її, шанувала, – каже організаторка. – Але також цінувала мови інших народів, тобто, щоб ми були багато функціональні та багатомовні. І щоб розуміли, що чим більше мов знає людина, тим більше вона заслуговує на звання людини".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Нетрибійчук

Фото: Суспільне Житомир

Учасники заходу, серед яких студенти Житомирського музичного коледжу, об'єдналися у дві команди і почали виконувати завдання мовного квесту на шести локаціях.

"На моїй локації діти ознайомлюються із відділом мистецтва. Вони розгадують вікторину. Наприклад, тут будуть питання щодо краси мов, яка мова зайняла перше місце за милозвучністю в Парижі. Складність у тому, що це різнорівневі питання, які стосуються мистецтва та рідної мови", – розповіла працівниця бібліотеки Євгенія Юрченко.

Фото: Суспільне Житомир Євгенія Юрченко

"Для мене рідна мова, як частина мого життя. Я тут народилася, виросла. Вона для мене багато чого означає. Я кожного дня намагаюся вдосконалювати її. Я ніколи не стану філологом, в мене не буде такого словникового запасу як у Авраменка, чи ще якогось філолога, але я сподіваюся, що колись в мене мова буде максимально досконалою", – сказала учасниця заходу Соломія Магідіна.

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