Як діяти дітям у випадку надзвичайних подій. Поради закарпатської психологині

В ужгородській початковій школі №1 навчають дітей, як поводитися у разі надзвичайних подій. Чи знають школярі, що треба робити у випадку НС дізнавалася журналістка Суспільного.

В ужгородській початковій школі №1 уроки з цивільної оборони проводять для 1-4 класів, – розповіла Суспільному педагогиня-організаторка Ольга Стегура. Учнів вчать і правилам евакуації. Урок у третьокласників почався з питання-відповіді, як поводитися під час надзвичайних ситуацій. Його проводить психологиня Ксенія Богдюкевич. Запитує в дітей, як вони повинні діяти під час евакуації.

Олеся Колодій/Суспільне

У цьому класі навчається і Лєвон Мелкумян. Каже: правила евакуації йому розповідали ще в садочку. Вдома з батьками про це майже не розмовляє. "Нам розказували у садочку, у школі, в новинах. Я дивлюся новини. Мені батьки стараються не розказувати, наприклад, про війну, бо я дуже сильно переживаю", – каже хлопчик.

Четвертокласниця Марія Журавська розповідає, як відбуваються практичні заняття в школі щодо поведінки під час надзвичайних подій. "Ми чуємо три дзвінки. Це означає, що починається евакуація, нам треба обов’язково слухатися вчителя, нічого з собою не брати і виходити по черзі – так, як сидимо за партами", – відзначила школярка.

Навчання з цивільного захисту у школі проводять двічі на рік, – каже педагогиня Ольга Стегура. "Щорічно на початку навчального року в жовтні і в кінці квітня-травня проводиться тренувальна евакуація у випадку надзвичайних ситуацій. Усі наші дітки про це знають, перший клас ми вчимо, а інші уже знають, бо ми щорічно проводимо таке навчання", – пояснює жінка.

Олеся Колодій/Суспільне

Тривожні настрої можуть передаватися дітям від дорослих, вважає шкільна психологиня Ксенія Богдюкевич. «Коли є надзвичайні ситуації, батькам потрібно дотримуватися спокою. Не стресувати, тому що такі стани, як стрес передаються дітям, і діти починають дуже переживати. Тільки стан спокою, тому що у стані спокою людина реагує на ті чи інші обставини і вона вже здатна діяти відповідно так, аби було добре усім».

Аби менше стресувати, психологиня радить робити дихальні вправи, більше бувати на свіжому повітрі і позитивно мислити.

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