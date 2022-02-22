У Херсоні громадський діяч Сергій Притула провів зустріч з містянами та розказав про створення нової політичної сили, волонтерство та ситуацію в країні. Суспільне поспілкувалось з ним та поставило кілька питань.

Чим доведеться пожертвувати заради політики?

Останні десять років я паралельно встигав працювати на телебаченні, радіо, займатися волонтерством, заснувати благодійний фонд, опікуватися реабілітаційним центром і, навіть, гастролювати Україною з гумористичним шоу. Щоб займатися політикою я полишив свій телевізійний проєкт, який у мене забирав шість місяців в житі. Весь свій час я скорегував на те, щоб займатися політикою. Я ще працюю на телебаченні – ця робота торік у мене забрала 24 дні з 365 у році. Моє залучення до якогось телевізійного проєкту менше, ніж у народних депутатів відпустка.

Коли почав займатись волонтерством?

Почав ще 2008 року, коли долучився до благодійного театрального проєкту. Це була вистава «Допомогти так легко чи звідки беруться діти» (ред. - постановка за творами Анатолія Крима, яку робив Віталій Малахов). У рамках цього туру збирали на добудову трьох дитячих будинків і це перевернуло моє життя. Я допомагав будинкам сімейного типу до 2014 року. Коли почалася війна, почав допомагати військовослужбовцям. Далі була пандемія і я збирав на допомогу лікарям.

Волонтерство 2014 та 2022 років – чи змінилось воно?

Волонтерський рух еволюціонував. Якщо 2014 року ми займалися забезпеченням солдата і підрозділу амуніцією, купляли берци, броники, шоломи, ліки, то зараз ми перейшли на коштовні речі - телевізійні приціли, дрони. Український волонтер – це вже гравець, з яким рахується державний апарат. Без нас не відбуваються якісь реформи або зміни, ми їх або ініціюємо, або стаємо їх частинкою. Це стосується питання оборонних закупівель, питання прозорості використання коштів на оборонні закупівлі, розгортання сил тероборони. Ми маємо колосальну підтримку суспільства. Після армії волонтери йдуть на другому місті. Ми зараз маємо великі кошти, які нам віддали люди, бо вони знають, що волонтери оперативніше, іноді навіть ефективніше, скористаються для допомоги конкретному підрозділу.

Чому пішов у політику?

Я зрозумів, що для створення благ інших шляхів як організація політичної сили немає. Громадські рухи не є учасниками змін на законодавчому рівні, треба бути в парламенті, щоб адвокатувати ті чи інші реформи.

Що відомо:

Голова агентства "Цифрова репутація" Віктор Таран каже, тур країною Сергія Притули, щоб познайомитись з активними людьми та сформувати ядро партії, це - класична тактика партійного будівництва. Як розповів політолог, вибори будуть восени 2023 року. І півтора року підготовки – це дуже мало, каже Віктор Таран.

У жовтні 2021 року у коментарі руху "ЧЕСНО" Притула підтвердив наміри про участь у парламентській кампанії.

У лютому 2021 року телеведучий Сергій Притула вийшов з політради партії "Голос" та перестав бути заступником голови партії.

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