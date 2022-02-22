Прокуратура передала до суду обвинувачення щодо жителя Херсона за фактом "державна зрада". Чоловік проводив підривну діяльність на території області на користь РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура на сторінці у Facebook.

Як встановила СБУ, чоловік у 2020 – 2021 роках збирав та передавав до РФ інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні, систему охорони об’єктів стратегічного значення, а також інформацію необхідну для створення агентурної мережі та вербування агентів.

Фото: Херсонська обласна прокуратура/Facebook

Робив він це, щоб допомоги РФ та її представникам проводити підривну діяльність проти України, на шкоду обороноздатності та державній безпеці.

Також чоловік незаконно зберігав зброю, боєприпаси та вибухівку.

Фото: Служба безпеки України

Як повідомляє СБУ, зібрану, за завданням ворога, інформацію він передавав прихованими каналами зв’язку.

Вдома у чоловіка, окрім зброї, виявили та вилучили засоби зв’язку, які використовувалися для контактів з кураторами та переписку з кураторами з детальними інструкціями щодо розвідувальних дій.

За державну зраду та незаконне поводження зі зброєю обвинуваченому загрожує до 15 років за ґратами.

До цього часу він перебуває під заставою в розмірі 2 млн 379 тис. грн.

Що відомо:

16 серпня 2021 року на Херсонщині взяли під варту чоловіка, який проводив розвідувально-підривну діяльність на території області й був агентом головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Ним виявився пенсіонер збройних сил СРСР.

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