Прокуратура передала до суду обвинувачення щодо жителя Херсона за фактом "державна зрада". Чоловік проводив підривну діяльність на території області на користь РФ.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура на сторінці у Facebook.
Як встановила СБУ, чоловік у 2020 – 2021 роках збирав та передавав до РФ інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні, систему охорони об’єктів стратегічного значення, а також інформацію необхідну для створення агентурної мережі та вербування агентів.
Робив він це, щоб допомоги РФ та її представникам проводити підривну діяльність проти України, на шкоду обороноздатності та державній безпеці.
Також чоловік незаконно зберігав зброю, боєприпаси та вибухівку.
Як повідомляє СБУ, зібрану, за завданням ворога, інформацію він передавав прихованими каналами зв’язку.
Вдома у чоловіка, окрім зброї, виявили та вилучили засоби зв’язку, які використовувалися для контактів з кураторами та переписку з кураторами з детальними інструкціями щодо розвідувальних дій.
За державну зраду та незаконне поводження зі зброєю обвинуваченому загрожує до 15 років за ґратами.
До цього часу він перебуває під заставою в розмірі 2 млн 379 тис. грн.
Що відомо:
- 16 серпня 2021 року на Херсонщині взяли під варту чоловіка, який проводив розвідувально-підривну діяльність на території області й був агентом головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Ним виявився пенсіонер збройних сил СРСР.
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