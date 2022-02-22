Водія BMW, якого підозрюють у наїзді на двох людей у Чернівцях, взяли під варту.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із засідання суду.

Суд задовольнив клопотання слідчого, чоловіка взяли під варту до 19 квітня. Адвокат водія просив відпустити підозрюваного під заставу.

У суді 25-річний водій свою вину не визнав. Сказав, що його авто підрізало таксі, в якому були двоє людей. Пізніше вони нецензурно до нього висловлювались і погрожували. За словами водія, коли він виїжджав, люди стрибнули на капот машини. Пізніше він, боячись за свою безпеку, повернувся на місце аварії з адвокатом.

Син травмованого Олександр Сержанту, який також був у таксі з батьком, Суспільному повідомив, що водій погрожував потерпілим і навмисно на них наїхав. Після цього зник з місця ДТП.

Що відомо

Уночі 19 лютого в Чернівцях трапилась аварія, внаслідок якої травмувались двоє людей. Чоловік та жінка перебувають у важкому стані в реанімації.

У вчиненні аварії підозрюють 25-річного водія BMW.

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