Міст на вулиці Білопільський Шлях у Сумах залишається без кількох секцій огородження. Таке сталося через аварію, яка була на мосту 13 лютого. Чи збираються міст ремонтувати — дізнавалися наші журналісти.
Це — фото з місця аварії, що сталася 13-го лютого близько 23-ї години. На водійку патрульні склали 4 адміністративні матеріали та відсторонили її від керування.
Катерина Калініченко — Речниця УПП в Сумській області зазначила: "31-річна водійка транспортного засобу "Daewoo Lanos" при виконанні маневру обгону не переконалась в його безпечності, не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з транспортним засобом "Dacia Logan", водій якого рухався в попутному напрямку. Після зіткнення жінка допустила виїзд за межі проїжджої частини й допустила наїзд на перильне огородження мосту".
Станом на 21 лютого конструкції на мосту мають такий вигляд.
Сумчанин Роман говорить: "Міст в дуже поганому стані. Вже давно потрібно його відремонтувати. Будь-яка людина може йти та впасти з мосту. Тому бажано чим швидше, тим краще".
Водій Микола: "Дуже аварійний, дуже-дуже. З одного боку, автівки-то їздять, але зробіть красу, перила просто зробіть для водіїв, мені здається, він не "грає", а перила зробити – і буде чудово".
Міст по вулиці Білопільський Шлях утримується департаментом інфраструктури міста. Встановити тимчасове огородження після аварії там доручили комунальному підприємству "Шляхрембуд", говорить директор департаменту Олександр Журба.
За словами посадовця, у 2022 планується і ремонт мосту. Чоловік зазначив: "У цьому році передбачені кошти на реконструкцію мосту. На даний час у нас є 10 млн. Ми спочатку оголосимо тендер на проєктування щодо реконструкції мосту, а вже потім, коли буде проєктна документація, яка пройде всі експертизи, вже будемо бачити вартість". Олександр Журба також пояснив, що на цей час готується технічна документація на оголошення тендера.
Міст збудували в Сумах близько 30 років тому, за цей час споруда жодного разу капітально не ремонтувалася, говорить Олександр Журба. Це планували зробити у 2019 році (тоді вартість ремонтних робіт оцінювали приблизно в 5 млн грн). Та роботи так і не провели. У серпні 2021 року сумський виконком обмежив рух цим мостом для вантажівок вагою понад 18 тонн.
Суспільне намагалося зв’язатися з керівником КП "Шляхрембуд" Олександром Вегерою, щоб дізнатися, коли на мосту встановлять тимчасове огородження на місці відсутніх поручнів. На дзвінки наших кореспондентів посадовець не відповів. У приймальній сказали, що чоловік у відпустці, і більше надати коментар нікому.
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