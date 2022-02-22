Міст на вулиці Білопільський Шлях у Сумах залишається без кількох секцій огородження. Таке сталося через аварію, яка була на мосту 13 лютого. Чи збираються міст ремонтувати — дізнавалися наші журналісти.

Це — фото з місця аварії, що сталася 13-го лютого близько 23-ї години. На водійку патрульні склали 4 адміністративні матеріали та відсторонили її від керування.

Поліція Сумської області

Катерина Калініченко — Речниця УПП в Сумській області зазначила: "31-річна водійка транспортного засобу "Daewoo Lanos" при виконанні маневру обгону не переконалась в його безпечності, не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з транспортним засобом "Dacia Logan", водій якого рухався в попутному напрямку. Після зіткнення жінка допустила виїзд за межі проїжджої частини й допустила наїзд на перильне огородження мосту".

Поліція Сумської області

Станом на 21 лютого конструкції на мосту мають такий вигляд.

Суспільне Суми

Сумчанин Роман говорить: "Міст в дуже поганому стані. Вже давно потрібно його відремонтувати. Будь-яка людина може йти та впасти з мосту. Тому бажано чим швидше, тим краще".

Водій Микола: "Дуже аварійний, дуже-дуже. З одного боку, автівки-то їздять, але зробіть красу, перила просто зробіть для водіїв, мені здається, він не "грає", а перила зробити – і буде чудово".

Суспільне Суми

Міст по вулиці Білопільський Шлях утримується департаментом інфраструктури міста. Встановити тимчасове огородження після аварії там доручили комунальному підприємству "Шляхрембуд", говорить директор департаменту Олександр Журба.

За словами посадовця, у 2022 планується і ремонт мосту. Чоловік зазначив: "У цьому році передбачені кошти на реконструкцію мосту. На даний час у нас є 10 млн. Ми спочатку оголосимо тендер на проєктування щодо реконструкції мосту, а вже потім, коли буде проєктна документація, яка пройде всі експертизи, вже будемо бачити вартість". Олександр Журба також пояснив, що на цей час готується технічна документація на оголошення тендера.

Суспільне Суми

Міст збудували в Сумах близько 30 років тому, за цей час споруда жодного разу капітально не ремонтувалася, говорить Олександр Журба. Це планували зробити у 2019 році (тоді вартість ремонтних робіт оцінювали приблизно в 5 млн грн). Та роботи так і не провели. У серпні 2021 року сумський виконком обмежив рух цим мостом для вантажівок вагою понад 18 тонн.

Суспільне намагалося зв’язатися з керівником КП "Шляхрембуд" Олександром Вегерою, щоб дізнатися, коли на мосту встановлять тимчасове огородження на місці відсутніх поручнів. На дзвінки наших кореспондентів посадовець не відповів. У приймальній сказали, що чоловік у відпустці, і більше надати коментар нікому.

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