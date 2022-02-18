За забруднення земель КП "Шляхрембуд" прокуратура відкрила кримінальне провадження. Про це 18 лютого суспільному повідомила Наталія Науменко — речниця прокурора Сумської області. За інформацією Екоінспекції, підприємство завдало збитки майже на 48 млн грн, засмітивши три земельні ділянки, які є комунальною власністю, площею майже 3,5 тис. квадратних метрів.

У прокуратурі зазначили: "На даний час вирішується питання, щодо призначення експертизи, яка спростує або підтвердить факт забруднення, а також факт завдання збитків. Лише після висновків експертів ми зможемо прийняти якесь процесуальне рішення". Наталія Науменко пояснила, якщо експерти підтвердять, то прокуратура оголосить підозру і буде суд, а якщо експерти спростують – провадження буде закрито.

Суспільне Суми

Після отримання звернення від сумчанина, фахівці екоінспекції провели позапланову перевірку у листопаді 2021 земель поблизу Безіменного озера у Сумах і виявили залишки асфальту, вуличного змету та побутових відходів. До лютого оцінювали завдані збитки.

Наталія Ступич — речниця Держекоінспекції Сумської області зазначила: "Це перевірка відбувалася із виїздом на місце із залученням представника "Шляхрембуд", було здійснено виїзд на місце і під час огляду території дійсно факти підтвердились. Відходи було розміщено без жодного дозволу, несанкціоновано".

Станом на 18 лютого ця територія має такий вигляд. Окрім сміття з доріг сюди звозили й сніг.

Суспільне Суми

За словами Наталії Ступич, на відповідального працівника "Шляхрембуду" склали адмінпротокол за засмічення земель. Штраф у розмірі 1020 гривень сплатили.

Як повідомила секретар у приймальні "Шляхрембуду" — директор підприємства Олександр Вегера у відпустці до 1 березня. Головний інженер Ігор Сидоренко від коментаря відмовився.

Наразі фахівці екоінспекції, запропонували "Шляхрембуду" добровільно відшкодувати збитки.

"Чи звозили сміття в невідведене для цього місце, чи погоджуються із сумою завданих збитків та чи планують сплачувати добровільно?" – інформаційний запит із такими питаннями Суспільне направило до КП "Шляхрембуд".

За розподілом обов’язків у міській раді, за діяльність підприємства відповідає заступник міського голови Микола Войтенко. Як повідомила речниця міськради Ольга Семениста, він поки від коментарів відмовився.

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