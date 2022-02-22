Аварія з маршруткою Луцьку: комунальники розповіли, чи посипали вночі дороги

У ніч з 21 на 22 лютого у місті Луцьку не посипали дороги піском чи протиожеледною сумішшю. Про це в коментарі Суспільному розповів виконувач обов’язків директора комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Сергій Дмитрук.

За коментарем до комунальників Суспільне звернулося у зв'язку з аварією за участю маршрутки на вулиці Станіславського у Луцьку, після якої водій поскаржився на слизьку дорогу.

"Майже щодня у місті трапляються якісь ДТП і звинувачувати у цьому спецкомунтранс не варто", – сказав Сергій Дмитрук. З його слів, напередодні та зранку 22 лютого чергова бригада комунальників об'їздила вулиці міста. В місцях з найбільш інтенсивним рухом транспорту ожеледі не зафіксували. Скарг на стан доріг комунальники, зі слів Сергія Дмитрука, не отримували.

Суспільне Волинь Стан дороги на Станіславського вдень

"Потреби випускати машину на посипку — не було. Вартість одного посипання машини буде коштувати від 50 до 100 тисяч гривень. Доцільності цього посипання враховуючи погодні умови і ситуацію на вулицях міста — вчора не було", – зазначив виконувач обов’язків директора комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Чергова синоптикиня Світлана Гончаренко розповіла Суспільному, що цієї ночі, температура повітря у Луцьку була близько 0. На дорогах місцями була ожеледиця.

Суспільне зв'язалося телефоном з Юрієм Михалюком, який надає послуги з перевезення на маршруті № 11. Коментувати ситуацію він відмовився. Зі слів речниці патрульної поліції області Валентини Мельник, аварія сталася через неуважність водія, який не врахував стану дороги.

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