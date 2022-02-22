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Відлетіло колесо: в Луцьку – аварія за участю маршрутки
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Відлетіло колесо: в Луцьку – аварія за участю маршрутки

Лариса Літвицька
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Відлетіло колесо: в Луцьку – аварія за участю маршрутки Суспільне Волинь

На вулиці Станіславського у Луцьку сталася аварія за участю маршрутного таксі № 11. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

ДТП сталася зранку 22 лютого.

Занесло на дорозі: в Луцьку – аварія за участю маршруткиСуспільне Волинь

Місце аварії на вулиці Станіславського

Як розповів водій Федір Вішнер, його занесло на слизькій дорозі."Дорога не посипана. На повороті мене почало сунути. Вдарився у бордюр і відлетіло колесо", – розповів водій громадського транспорту.

Занесло на дорозі: в Луцьку – аварія за участю маршруткиСуспільне Волинь

Внаслідок ДТП у маршрутки відлетіло колесо

Зі слів Федора Вішнера, в маршрутці на момент аварії він віз орієнтовно 20 пасажирів. Ніхто не травмувався, – зазначив водій.

Занесло на дорозі: в Луцьку – аварія за участю маршруткиСуспільне Волинь

Водій біля маршрутки, яка потрапила в ДТП

Станом на 9:30 ранку 22 лютого маршрутка без колеса знаходиться на дорозі. Усі пасажири залишили громадський транспорт та пересіли на інший.

Як передає кореспондентка Суспільного. Поки водій лагодив маршрутку, в громадський транспорт врізався легковик.

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