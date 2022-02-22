Відлетіло колесо: в Луцьку – аварія за участю маршрутки

На вулиці Станіславського у Луцьку сталася аварія за участю маршрутного таксі № 11. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

ДТП сталася зранку 22 лютого.

Суспільне Волинь Місце аварії на вулиці Станіславського

Як розповів водій Федір Вішнер, його занесло на слизькій дорозі."Дорога не посипана. На повороті мене почало сунути. Вдарився у бордюр і відлетіло колесо", – розповів водій громадського транспорту.

Суспільне Волинь Внаслідок ДТП у маршрутки відлетіло колесо

Зі слів Федора Вішнера, в маршрутці на момент аварії він віз орієнтовно 20 пасажирів. Ніхто не травмувався, – зазначив водій.

Суспільне Волинь Водій біля маршрутки, яка потрапила в ДТП

Станом на 9:30 ранку 22 лютого маршрутка без колеса знаходиться на дорозі. Усі пасажири залишили громадський транспорт та пересіли на інший.

Як передає кореспондентка Суспільного. Поки водій лагодив маршрутку, в громадський транспорт врізався легковик.

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