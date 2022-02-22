У Рівному ремонтують нове приміщення для Пласту

Рівненські пластуни отримали додаткове приміщення для занять, це колишній офіс Червоного Хреста на Соборній, 279. У п'яти кімнатах майбутнього Пластового центру розпочали капітальний ремонт.

Директорка Пластового центру Анна Копил каже, що у нового приміщення є переваги над іншими пропонованими варіантами, зокрема, це близьке розташування до паркової зони.

"У нас є маленькі діти, яким треба активно рухатись. Ми можемо натягнути переправу, поставити намет, натягнути гамака, розкласти каремати по колу і теж тут займатись", – розповідає Анна Копил.

Саме ж приміщення центру – це 119 квадратних метрів, розділених на п'ять кімнат. Нині тут розпочали ремонт.

"Одну кімнату ми плануємо для дорослих, для тих, хто проводить заняття. Одну з кімнат ми плануємо для кухні. Точно буде гардеробна. І кімната, де зараз у нас ще підлога розібрана лежить, плануємо облаштувати хол, там будуть столи і можна буде перекусити", – розповідає директорка міського Пластового центру.

У найбільшій кімнаті буде зала для занять, активних розваг та різних заходів. За словами Анни Копил, тут встановлять проєктор, екран, магнітну стіну. Наразі у приміщенні демонтували підлогу, допомогти вивозити її прийшов пластун Юрій Карпук.

"Це дуже добре, що нам дали ще одну кімнату. Тепер буде більше місця, простору. Можна буде проводити різні гутірки, ігри, навчання", – розповідає пластун.

На черзі — демонтаж та заміна внутрішньобудинкових комунікацій. Після цього приступлять до ремонту кімнат. Грошима на оновлення приміщення допомагає благодійний фонд "Серце дітям України".

"На меблі ми вже будемо ходити шукати свої ресурси, для того, щоб забезпечити це приміщення хорошими меблями та технікою", – каже Анна Копил.

Нове приміщення – це другий офіс центру. Перший, який розташований біля міськвиконкому на Соборній, 14-А, теж залишається у пластунів. Нині там займається лише частина охочих, це близько 200 дітей. Через брак приміщень для занять решту не могли долучити до організації. Додаткові квадратні метри дозволять збільшити кількість вихованців, прогнозує директорка міського Пластового центру.

Відкриття нового відділення Пластового центру попередньо планують на перше вересня.

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