Нові дерева планують висадити на місці зрубаних біля Ужгородської районної лікарні наступного місяця. Про це Суспільному 22 лютого повідомила заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик.

За її словами, про те, що невідомі зрубали дерева біля райлікарні їм повідомили 19 лютого. Місце події оглянула комісія.

"Прийняли рішення щодо посадки двох-трьох саджанців шаровидних кленів та відновлення бордюрного каменю для попередження паркування на вказаній території. Зробимо це упродовж березня, напевно, як тільки покращиться погода", — повідомила Олександра Турянчик.

Руслана Гостюк/Суспільне

Рубку дерев помітив охоронець лікарні

Директор лікарні Олег Голуб розповів: людей, котрі намагалися зрубати дерева, помітив охоронець. Він намагався їх затримати. "З його слів, одна людина почала втікати, а в іншої — застрягла пила. У той час проїжджала машина патрульної поліції і затримали їх. Це було за територією лікарні. Це не на території лікарні", — розповів директор лікарні. За його словами, працівники комунального підприємства допиляли дерева.

"Десь о половині восьмої години передзвонили з міського господарства, тому що затримані стверджували, що вони здійснюють благоустрій території. Я відповів, що, по-перше, не своєї території благоустрій я не можу здійснювати, по-друге, без їхнього дозволу також, по-третє, не вночі, і, по-четверте, якщо вони хочуть дізнатися, що відбувається, хай подивляться свої рішення виконкому про виділення, чи дозволу на МАФи, чи ще щось таке. Лікарня до того не має відношення ніякого взагалі", — додав Олег Голуб.

Суспільне Закарпаття

Заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик розповіла: департамент подав клопотання до правоохоронців щодо інформації про затримних. Ми звернулися за коментарем до Нацполіції Закарпаття. Там ситуацію прокоментують пізніше.

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