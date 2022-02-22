Юні бадмінтоністи Дніпропетровщини здобули дев'ять медалей на чемпіонаті України

Юні бадмінтоністи із Дніпропетровщини здобули одну срібну та вісім бронзових медалей на чемпіонаті України. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Змагання проводили серед юнаків та дівчат молодше 15 років.

В одиночній категорії бронзові нагороди отримали Вадим Сапожніков та Олександр Зубарєв. У парній – Вадим Сапожніков, Денис Мальнєв, Микола Темченко. А ще – Варвара Попережай та Агата Риштовська.

Кароліна Баштаненко стала срібною призеркою змагань у парній категорії серед дівчат.

"Наші хлопці та дівчата великі молодці. Продемонстрували справжній спортивний характер. Вибороли такі важливі для них медалі", – сказав директор СДЮСШОР з бадмінтону імені Вавілова Сергій Бендін.

Чемпіонат України проходив у Миколаєві. Протягом чотирьох днів за комплекти нагород боролися понад 100 спортсменів із різних куточків країни. Зокрема, Київської, Львівської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Дніпропетровська облдержадмінстрація Дніпропетровську область представляли 23 бадмінтоністи

Збірна Дніпропетровщини була однією із найчисельніших. Регіон представляли 23 бадмінтоністи.

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