На Волині стартували ремонтні роботи на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні, – розповіла Суспільному речниця Служби автомобільних доріг області Оксана Михальчук.

Наразі дорожники працюють поблизу села Римачі і рухаються у напрямку Любомля.

На ділянці, що ремонтується, рух транспорту з пункту пропуску "Ягодин" в сторону Любомля поки доступний лише однією смугою.

Фото: Служба автомобільних доріг

На ділянці протяжністю майже 10 кілометрів підрядники фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду. Також проводять земляні роботи.

Зі слів речниці Служби автомобільних доріг, вартість ремонту 571 мільйон гривень.

Фото: Служба автомобільних доріг

"Ми ще плануємо проводити там сім кілометрів реконструкції, 18 кілометрів – з поточним-середнім ремонтом. Ще розробляємо проєктну документацію. На окремі ділянки є уже договори, на окремі ділянки оголошено тендер на проєктну документацію", – розповіла Оксана Михальчук. Роботи планують проводити на автошляху між селами Руда і Хворостів та на ділянці Любомль – Ягодин.

Що відомо

У 2021 році на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.

Торік в серпні дорожники відкрили новозбудований лівий проїзд з двома смугами між селами Довгоноси і Старі Кошари на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін).

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