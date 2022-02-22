Служба безпеки України заявила про запобігання чотирьом терактам, які мали відбутися у церквах Української православної церкви Московського патріархату на території Харкова.

Інформацію про це Суспільному 22 лютого підтвердила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.

"Ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів в місті Харкові. Ми попередили представників УПЦ МП. Особа, яка мала провести теракти, встановлена. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", — повідомила Домашенко.

У записі розмови, опублікованої в харківських Telegram-каналах, йдеться про підпали у чотирьох церквах на території Харкова. В СБУ на цей момент не підтвердили й не спростували, що цей запис є оперативним.

"Звичайно, чотири я не зроблю за... Але пару зможу. Я подивився там на Холодній Горі можна. Там ззаду підібратися й кинути. Можна на "Науковій" кинути", — говорить чоловік, позначений як громадянин України і виконавець, співрозмовнику з РФ.

За інформацією з відео, житель Харкова мав розбити скло, облити бензином та підпалити будівлі. За це він мав отримати тисячу доларів:

— За одну церкву — 150. Виконаєш усі чотири за ніч — "косарь".

— Я можу. Якби з братом, підтягну.

За бензин та таксі співрозмовник з РФ платити відмовився.

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