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У Полтаві запрацював рекрутинговий центр, куди можуть звертатися щодо тероборони
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У Полтаві запрацював рекрутинговий центр, куди можуть звертатися щодо тероборони

Ігор Ізотов Елла Трубієнко
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У Полтаві запрацював рекрутинговий центр, куди можуть звертатися щодо тероборони Суспільне Полтава

22 лютого у Полтаві відкрили перший в області рекрутинговий центр. Розмістили його у приміщенні будівлі "Центр. Дія. Бізнес", повідомляє кореспондентка Суспільного із місця події.

У Полтаві запрацював рекрутинговий центр, куди можуть звертатися щодо тероборониСуспільне Полтава

Рекрутинговий центр у Полтаві відкрився 22 лютого 2022 року

У закладі працюватимуть представники бригади тероборони, обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також громадських формувань. Вони надаватимуть населенню консультації щодо того, як долучитися до бригади тероборони області та допомагатимуть визначитися із професійним спрямуванням. Про це Суспільному розповів заступник голови облдержадміністрації Максим Калінін.

У Полтаві запрацював рекрутинговий центр, куди можуть звертатися щодо тероборониСуспільне Полтава

В рекрутинговому центрі допомагають визначитись з професійним спрямуваням

На облаштування рекрутингового центру із бюджету області спрямували 11, 5 тисяч гривень, розповів т.в.о директора обласного департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту Віктор Стеблянко.

Заклад працюватиме у будні з 8.00 до 17.00.

Також діятиме телефон гарячої лінії (050) 016 65 50.

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