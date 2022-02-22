У Полтаві запрацював рекрутинговий центр, куди можуть звертатися щодо тероборони

22 лютого у Полтаві відкрили перший в області рекрутинговий центр. Розмістили його у приміщенні будівлі "Центр. Дія. Бізнес", повідомляє кореспондентка Суспільного із місця події.

Суспільне Полтава Рекрутинговий центр у Полтаві відкрився 22 лютого 2022 року

У закладі працюватимуть представники бригади тероборони, обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також громадських формувань. Вони надаватимуть населенню консультації щодо того, як долучитися до бригади тероборони області та допомагатимуть визначитися із професійним спрямуванням. Про це Суспільному розповів заступник голови облдержадміністрації Максим Калінін.

Суспільне Полтава В рекрутинговому центрі допомагають визначитись з професійним спрямуваням

На облаштування рекрутингового центру із бюджету області спрямували 11, 5 тисяч гривень, розповів т.в.о директора обласного департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту Віктор Стеблянко.

Заклад працюватиме у будні з 8.00 до 17.00.

Також діятиме телефон гарячої лінії (050) 016 65 50.