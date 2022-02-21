Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до міськради Одеси з проханням надати письмові пояснення щодо двох депутатів від фракції ОПЗЖ, які розмовляли російською під час апаратної наради. Про це на своїх сторінках повідомили депутати Роман Сеник та Олексій Єремиця.

У оприлюднених документах йдеться про засідання 24 січня. Депутат Олексій Єремиця написав, що він законослухняний громадянин і буде говорити тією мовою, якою захоче, а держава веде "дурну й злочинну мовну політику".

Роман Сеник написав, що закон не забороняє йому спілкуватися російською і є чітка різниця між "службовими обов’язками" і "депутатськими повноваженнями".

Відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленого у 2019 році, українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

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