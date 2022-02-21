Івано-Франківськ готується не тільки обороняти свою територію у разі нападу Росії, але й приймати людей, які виїжджатимуть із зони бойових дій. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків.

Як місто готується до можливого нового етапу агресії Російської Федерації проти України – у репортажі Суспільного.

Міський голова Руслан Марцінків каже, що з 2014 року через бойові дії до Івано-Франківська переїхали 3,5 тис. людей. За його словами, в міській раді вже опрацьовують варіанти, де можна розташувати людей у разі загострення ситуації на Сході.

Фото: Суспільне Карпати Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

"За потреби використовуватимемо приміщення, де є тепло. Друге, де є можливість розмістити — у спортзалах шкіл й інших навчальних закладів. Також плануємо, де можна розташувати наметове містечко, організувати побут: польову кухню, біотуалети, великі намети. Вже рахуємо, скільки карематів, спальників потрібно купити", — каже Руслан Марцінків.

Також, за його словами, люди з інших областей зможуть поселитися у дитячому таборі "Лімниця" та в комунальному готелі "Бандерштадт". В останньому — 38 ліжкомісць. Триває ремонт ще у чотирьох номерах – це орієнтовно 16 додаткових спальних місць.

Фото: Суспільне Карпати Комунальний готель "Бандерштадт"

Керівник готельного господарства "Бандерштадту" Роман Марцінків каже, що в усіх номерах є окремий санвузол та бойлер, ліжка й тумби. Якщо людей буде більше, в кімнати доставлять ліжка. Також є пральня – тут стоять п'ять машин, сушарки та шафи. Окремого приміщення, щоб готувати їжу, немає. Перебування у готелі, за словами Романа Марцінківа, буде безоплатним.

Фото: Суспільне Карпати Керівник готельного господарства "Бандерштадту" Роман Марцінків

"Ми з переселенців грошей не брали – минулого разу так було. Готель належить до комунальної сфери, й був такий, можна сказати, меморандум з міською радою. Витрати компенсувала громада міста. Наприклад, за день проживання нам не платили так, як платили б туристи, але покривалися деякі збитки готелю", — розповів Роман Марцінків.

Фото: Суспільне Карпати Один з номерів у "Бандерштадті"

Ганна Ковбас працює операторкою механічного розрахунку в готелі майже 20 років. Жінка пригадує, як у 2014 приїжджали родини кримських татар. Сім’ї в них були великі, тож дві покоївки мали додаткову роботу. Знову приймати людей зі Сходу в готелі готові, каже Ганна Ковбас.

Фото: Суспільне Карпати Операторка механічного розрахунку готелю "Бандерштадт" Ганна Ковбас

"Кримські татари жили трішки довше. А ті люди, які приїжджали з Луганська, з Мар’їнки, то вони собі підшуковували житло. Десь упродовж трьох років одні виїжджали, інші – заїжджали. Але, пам’ятаю, була мама з дочкою, вони дуже довго жили – не могли собі знайти житло", — розповідає Ганна Ковбас.

Фото: Суспільне Карпати У "Бандерштадті" стоять п'ять машин, сушарки та шафи

Станом на 21 лютого в "Бандерштадті" не зареєструвалися жителі Луганської та Донецької областей. Однак, каже Роман Марцінків, до них вже телефонують і цікавляться, чи є місця.

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