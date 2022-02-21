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Ремонтна бригада газової служби потрапила під обстріл бойовиків у Врубівці
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Ремонтна бригада газової служби потрапила під обстріл бойовиків у Врубівці

Ганна Железняк
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Ремонтна бригада газової служби потрапила під обстріл бойовиків у Врубівці Наслідки обстрілу в Врубівці, фото: Суспільне Донбас

21 лютого близько 16 години ремонтна бригада газової служби потрапила під обстріл у Врубівці, що на Луганщині. Про це повідомив Євген голова Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Через артилерійські обстріли, що сталися 17 та 21 лютого 2022 року, у селищі було припинено газове постачання до 121 домогосподарства. Аварійні бригади "Луганськгазу" працювали в населеному пункті відновлення газового постачання, проводячи роботи на пошкодженому газопроводі, їх довелося терміново перервати через обстріл", — повідомив Каплін.

Він додав, що інформація про пошкоджені житлові будинки під час другого обстрілу селища уточнюється.

Що відомо

  • 21 лютого російські окупанти відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району.

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