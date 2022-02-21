Циклон Antonia: на Харківщину сунуть дощі

Тепла частина циклону Antonia принесе на Харківщину невеликий дощ 22 та 23 лютого.

Вночі похолоднішає, розповіла Суспільному завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

"Більше хмарності, і температури будуть дещо нижчі, від 3 до 8 градусів тепла. А потім, у наступні ночі, буде невеликий морозець. Однак очікуємо десь до 5 градусів морозу. Знову пройде атмосферний фронт. Почнеться завтра, післязавтра дощова погода, не дуже приємна", — сказала Ляшенко.

Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

Ляшенко відзначила, що цьогорічна зима була досить теплою у порівнянні з іншими.

"У нас майже не спостерігалося ультраполярного вторгнення, тобто все йде вище норми. У нас буквально вчора, 20 числа, максимальна температура досягнула +6,4 градуса тепла. На цей час тепліше ще не було", — сказала синоптикиня.

Метеорологи не виключають, що сніг може піти навесні: "Десь після 8 березня може щось змінитися, там може похолодати, і опади можуть перейти у сніг".

Авторки: Юлія Давидова, Ірина Сергієнко

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