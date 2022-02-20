До 10 градусів тепла: яким буде початок тижня на Харківщині

На початку наступного тижня на території Харківської області переважатиме тепла погода.

Вдень на Харківщині температура не падатиме нижче 0°, повідомляють у Харківському гідрометцентрі.

У понеділок, 21 лютого, синоптики не прогнозують опадів. Пориви вітру — до 12 м/с. Вночі температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень — від +3° до +8°.

wetterzentrale.de

У вівторок, 22 лютого, вдень можливий невеликий дощ, прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вночі складатиме від -1° до +4°, вдень — від 5°-10° тепла.

У середу, 23 лютого, вночі місцями можливий дощ, вдень — без істотних опадів. Температура вночі — 1°-6° тепла, вдень — від +3° до +8°.

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