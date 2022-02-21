Скотився зі сходів: чому в будинку у Луцьку, де випав чоловік, немає решіток

48-річний лучанин, який 20 лютого випав з вікна третього поверху у під'їзді багатоповерхівки, спершу скотився зі сходів, а тоді впав на дашок під'їзду, – розповів Суспільному керівник групи рятувальних робіт ДСНС Андрій Павлович.

Нині чоловік із численними травмами перебуває у реанімації міської лікарні.

Як усе сталося

Як розповів керівник групи рятувальників, повідомлення про падіння чоловіка з вікна отримали 20 лютого орієнтовно о 18:00. На місці крім рятувальників також працювали медики, які не могли самостійно дістати травмованого з даху під'їзду.

Суспільне Волинь Будинок на бульварі Дружби народів, 1

"Там висота, треба було якось дістатись до нього, підлізти. Розклали дану платформу і так його дістали. Наклали комірець, поклали на рятувальні ноші, прив’язали і тоді спустили на низ і передали медикам", – розповів Андрій Павлович. З його слів, під час рятувальної операції чоловік увесь час був при тямі.

Суспільне Волинь Дашок під'їзду, на який впав чоловік

Зі слів інспектора Луцького районного управління поліції Ігоря Лівошука, попередньо поліцейські встановили, що чоловік випав з вікна під'їзду із власної необережності. Відомості про те, що трапилося, до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносили. Чоловіка опитають, коли його стан поліпшиться, – зазначив інспектор районного управління поліції.

Що з травмованим

Наразі чоловік – у реанімації міської клінічної лікарні. Лікар-анестезіолог Ростислав Сенів говорить: чоловік у важкому стані.

"Він зараз при свідомості, але обставин травми не пам’ятає.В нього є політравма, забій головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток тазу", – розповів медик.

Біля палати інтенсивної терапії – родичі чоловіка.

Суспільне Волинь Родичі травмованого біля реанімаційного відділення

Поспілкуватися із Суспільним рідні на камеру не захотіли. Кажуть: як усе було – не знають, лише розповіли, що 48-річний лучанин не живе у цьому під’їзді.

Чому на вікнах немає решіток

Зі слів рятувальника Андрія Павловича, захисні решітки в таких будинках мають бути встановлені. "В житлових будинках мають бути якісь обмежувальні пристрої, тому що будь-яка людина може спотикнутися на тій сходовій клітці, розбити вікно і впасти так само", – сказав керівник групи рятувальних робіт.

Вікно сходової клітки, з якого випав чоловік, не захищене металевою решіткою.

Суспільне Волинь Вікно, з якого випав чоловік

Як розповіла Суспільному жителька будинку Лідія Корень, раніше решітки були на усіх вікнах. "Їх на металолом, видно, познімали", – каже жінка.

Захист зберігся на сходових клітинах у сусідньому під'їзді будинку.

Суспільне Волинь Решітки на сходових клітинах в сусідньому під'їзді

"Ідеш, думаєш: не дай, Боже, дітки бігають чи що – це дуже небезпечно, що там немає нічого", – додає мешканка будинку, де чоловік випав з вікна.

За коментарем Суспільне звернулося до директора житлово-комунального підприємства № 2, яке обслуговує будинок на Дружби народів, 1. Зі слів Миколи Романюка, жителі багатоповерхівки не зверталися до комунальників через відсутність захисних решіток.

"Трошки треба бути обачнішими в тому місці. По проєкту там загороджень як таких немає. На всіх під’їздах, якщо ви там були, бачили, зі сходової клітинки такого немає", – сказав керівник житлово-комунального господарства № 2.

Що відомо