У Луцьку чоловік випав з третього поверху під'їзду

В багатоповерхівці на бульварі Дружби народів у Луцьку, з вікна третього поверху у під'їзді, випав 48-річний чоловік. Нині він у реанімації, – розповів Суспільному лікар-анестезіолог міської лікарні Ростислав Сенів.

Подія трапилася 20 лютого орієнтовно о 18:00.

Зі слів медика, станом на ранок 21 лютого травмований чоловік опритомнів. Як саме випав з вікна, не пам’ятає, – каже лікар-анестезіолог.

Як розповів в коментарі Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров, після падіння чоловіка на місці працювали рятувальники. Травмований приземлився на дашок під'їзду. Рятувальники діставали чоловіка за допомогою драбини і рятувальної платформи.

На місці події працюють кореспонденти Суспільного. Про обставини падіння – розповімо згодом.

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